El nacimiento de su hija debía marcar un momento íntimo y familiar, pero terminó abriendo un nuevo foco de tensión en redes sociales. Camila Homs se convirtió en tendencia tras confirmar el nombre de la beba que tuvo junto a José Sosa, una decisión personal que rápidamente fue leída por algunos usuarios como un gesto cargado de segundas intenciones.

La modelo dio a luz a una nena llamada Aitana y, lejos de quedar en el plano privado, el anuncio activó una discusión inesperada. No fue el embarazo ni el nacimiento lo que generó ruido, sino el nombre elegido, que funcionó como disparador de comparaciones y acusaciones cruzadas en el universo digital.

En X e Instagram, fanáticas de Tini Stoessel instalaron una teoría que tomó fuerza en cuestión de horas. Según esa lectura, Cami Homs habría elegido el nombre Aitana como una provocación directa, ya que coincide con el de la cantante española vinculada sentimentalmente a Sebastián Yatra, ex pareja de la artista argentina. A partir de esa asociación, el debate escaló.

Los comentarios se multiplicaron con rapidez y el clima se volvió áspero. Para ese sector del fandom, la coincidencia no era inocente ni casual, sino una forma de reavivar una vieja herida ajena. La palabra “venganza” empezó a repetirse en posteos y respuestas, aun cuando Camila Homs nunca mencionó públicamente a Tini Stoessel ni hizo referencia alguna a esa historia.

Frente a la ola de especulaciones, la propia Cami salió a explicar el origen del nombre. Sin confrontar directamente con las acusaciones, buscó despegar la elección de cualquier lectura maliciosa o mediática. “Me gusta hace muchísimos, muchísimos años. Antes de mi hija Francesca. Cuando se lo planteé a José me dijo que sí, re. Es original y dulce”, aseguró, marcando que se trató de una decisión personal y consensuada.

Con esa aclaración, Camila Homs intentó bajar el tono de la polémica y correrse del eje de confrontación que se había armado en redes. Sin embargo, el debate no se disipó de inmediato. Mientras algunos usuarios aceptaron la explicación, otros continuaron sosteniendo la teoría del mensaje encubierto.

En paralelo a la discusión digital, la modelo atraviesa los primeros días junto a su tercera hija, la primera fruto de su relación con José Sosa. El nombre ya está dicho y la familia avanza puertas adentro, mientras afuera, una vez más, una decisión íntima se transforma en territorio de disputa pública.