Las señales venían apareciendo desde hacía días en redes sociales y terminaron confirmándose con la palabra de la protagonista. Carola Sánchez Aloe decidió hablar públicamente para contar que su relación con Valentino López llegó a su final después de dos años y para aclarar algunos rumores que empezaban a crecer alrededor de la ruptura.

El movimiento de los seguidores había empezado cuando varios usuarios notaron un cambio en las publicaciones de la influencer. En sus videos más recientes ya no aparecía el hijo de Wanda Nara y Maxi López, una ausencia que rápidamente generó especulaciones y comentarios sobre una posible crisis.

Ante ese clima de sospecha, la joven eligió explicar lo ocurrido directamente en sus redes. En su mensaje buscó bajar el tono de las versiones que circulaban y dejó en claro que la separación no estuvo marcada por engaños ni por una pelea que hubiera terminado mal.

Al referirse al final del vínculo, explicó que ambos tomaron la decisión de cerrar la relación en buenos términos y sin reproches. En ese contexto, sostuvo: “Como sabrán ya no estoy más de novia, pero quería aclararles que terminamos bien. No hubo infidelidades ni de su parte ni de la mía, así que por ese lado quédense tranquilos”.

Mientras el tema de la ruptura empezaba a multiplicarse en redes sociales, apareció otra discusión inesperada. Un video que había subido junto a amigas fue interpretado por algunos usuarios como una supuesta indirecta dirigida a Wanda Nara, lo que abrió una nueva serie de comentarios.

Frente a esa interpretación, Carola Sánchez Aloe decidió aclarar cómo es realmente su vínculo con la empresaria y desmintió cualquier tipo de conflicto familiar. En su respuesta rechazó de plano la idea de una pelea y afirmó: “Todo el mundo está diciendo que yo le tiré un palito a Wanda cuando claramente es mentira, porque es imposible que yo le tire un palito. Siempre fue un amor conmigo Wanda y toda la familia también, así que no hay chance de que yo le tire una indirecta, ni palito ni nada por el estilo”.

Durante el tiempo que duró la relación, la influencer acompañó al joven futbolista en distintos momentos de su carrera y también en apariciones públicas vinculadas al mundo de la moda. La historia había empezado con una dinámica particular, ya que ambos contaron alguna vez que en el colegio no se llevaban bien, pero con el tiempo el vínculo cambió y terminó transformándose en noviazgo. Con la ruptura ya confirmada, las versiones que circulaban en redes quedaron aclaradas con su propia palabra.