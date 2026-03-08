Lucas Blondel dejó a Boca y se convirtió en refuerzo de Huracán de Parque Patricios y el Globo eligió una particular presentación en redes sociales el ritmo del tema musical “Baila Morena”.

El ex Tigre está en pareja hace un tiempo con la periodista Morena Beltrán. Hasta algunas voces cercanas al Xeneize apuntan a esa relación sentimental como la causa principal de la marginación al futbolista del primer equipo en La Ribera. Como que la dirigencia lo miraba con malos ojos ante la posibilidad de filtración en la información, en el día a día de los boquenses.

Lo cierto es que el 4 quedó al margen de los planes de Miguel Ángel Russo, también de Claudio Úbeda, y ya venía padeciendo esta misma situación desde antes.

Huracán fijó su objetivo en él y avanzó en el presente mercado de pases que todavía sigue abierto. Con él, Boca también libera un cupo para buscar algún nombre como alternativa en los próximos días, mientras que el futbolista experimentará un renacer deportivo a partir de esta salida a la otra institución porteña.

Viejos conocidos

El actual DT de Huracán es Diego Martínez, quien coincidió con Blondel en Boca y tampoco lo utilizó demasiado.

Cerca de cumplir los 30 años de edad, el defensor buscará tomar esta nueva oportunidad para relanzar su carrera deportiva y dejar atrás su mala etapa en La Bombonera.

Nacionalizado suizo, a partir de ahora también intentará recuperar su lugar en el seleccionado que lo tuvo participando de diferentes convocatorias cuando tenía continuidad en el club.