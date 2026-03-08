Alavés pierde insólitamente ante Valencia pese al doblete de Boyé

Mientras Eduardo "Chacho" Coudet ya trabaja a pleno en River Plate, su ex equipo continúa peleando por la permanencia en España. Deportivo Alavés perdió un insólito partido con Valencia, este domingo en el estadio Mestalla, en el marco de la fecha 27 de LaLiga española. El argentino Lucas Boyé convirtió un doblete, pero no alcanzó para sumar puntos.

En su primer partido sin el entrenador argentino, y ya con Quique Sánchez Flores como nuevo director técnico confirmado, los Babazorros comenzaron arriba de visitantes, gracias a un penal de Boyé a los 3 minutos de juego. El River Plate engañó al arquero y cruzó el remate para el 1 a 0.

Valencia empató temprano en el complemento, pero a los 26 minutos Alavés volvió a ponerse en ventaja con un gran cabezazo de Boyé a la salida de un córner desde la derecha. Sin embargo, en un insólito final del partido, los locales igualaron a los 90 y en el noveno minuto de adición lo ganaron 3 a 2. En los últimos 3 minutos agregados, a los albiazules les expulsaron a tres futbolistas, entre ellos el argentino Nahuel Tenaglia.

Con la victoria, Alavés estaba dejando atrás la salida de Coudet y consiguiendo tres puntos claves ante un rival directo por la permanencia. No obstante, con la caída se complicó: quedó 16° con 27 unidades, por encima de la zona de descenso gracias a la derrota de Elche y el empate de Mallorca en el debut en el banco del cordobés Martin Demichelis.