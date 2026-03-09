En un movimiento sorpresivo de última hora, Rodrigo Auzmendi dejará Banfield para sumarse a Lanús, en una peculiar operación con el Querétaro de México metido en el medio. El delantero del Taladro, que incluso le marcó al que será su nuevo club en un clásico del Sur, sonó también en San Lorenzo pero finalmente cruzará de vereda cedido al Granate por el elenco mexicano.

La operación es bastante particular: Banfield accedió a venderle a Auzmendi a los Gallos Blancos para cancelar una deuda pendiente por el volante Martín Río y así evitar una inhibición impuesta por FIFA. Sin embargo, como el club mexicano no cuenta con cupo de extranjeros disponible para incorporar al jugador, lo compra pero lo cederá a préstamo. A pesar de que el Ciclón picaba en punta en un principio, Lanús apareció con mejores condiciones y se quedó con el atacante de 25 años, que tendrá la difícil misión de reemplazar a Rodrigo Castillo, que se marchó a Fluminense la semana anterior.

El jugador, que había sido vinculado con Boca cuando el mercado de pases todavía estaba abierto, termina saliendo a Lanús, lo que en la otra parte del Sur del Gran Buenos Aires no cayó nada bien. Más allá de la rivalidad entre ambos, porque Banfield vende a uno de sus jugadores más importantes a cambio de una deuda de 1 millón de dólares con el Querétaro y a su vez los mexicanos aceptaron prestarlo al Granate sin cargo hasta diciembre de este año y con opción de compra.

Hasta su abrupta salida, Auzmendi acumuló 22 partidos oficiales con Banfield, donde marcó 4 goles y brindó 2 asistencias desde su llegada a mediados de 2025. En este inicio de 2026, sólo fue titular en uno de los ocho encuentros del equipo, sin haber podido marcar aún en el año. Su último gol fue justamente ante Lanús en la última edición del clásico donde el Taladro se impuso por 2-1.