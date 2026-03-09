Según trascendió a través del periodista Matteo Moretto, Bernardo Silva no renovará su contrato con Manchester City y se irá libre del club a mediados de año. El portugués de 31 años, actual capitán y referente del equipo de Pep Guardiola, no tiene intenciones de estirar su estadía en el club al que llegó en 2017 y buscará un nuevo destino a partir de junio.

Al ingresar en su último semestre como jugador de los Ciudadanos, los rumores sobre su salida se dispararon. No hubo ni habrá instancias de negociaciones entre las partes y a esta altura ya parece cosa juzgada que su glorioso ciclo en el club más predominante de Inglaterra de la última década ha llegado a su fin.

En medio de un proceso de renovación total que se vive en Manchester, la salida de Silva es una más de las tantas que se han dado en estas últimas temporadas. Por caso, heredó la cinta de capitán tras las partidas de dos íconos, Kevin de Bruyne y Kyle Walker.

Bernardo Silva atraviesa actualmente su novena temporada en el Manchester City, club al que llegó a mediados de 2017 procedente de Monaco. En estos nueve años, jugó nada menos que 445 partidos, marcó 75 goles y repartió 77 asistencias. Símbolo del fútbol de Guardiola, fue pieza clave en la obtención de seis Premier Leagues y de la Champions League de 2023, entre otros títulos.

A la espera de un comunicado oficial, sea del club, del jugador o en conjunto, en Europa ya comenzaron los rumores sobre su próximo destino. Benfica, club que lo vio nacer futbolísticamente, es el primer nombre que sonó con fuerza, aunque está claro que deberá competir con varios pretendientes de fuste. Por caso, se sabe que Barcelona siempre estuvo interesado en contratarlo. Bernardo Silva se prepara para ser el jugador más buscado del próximo mercado de pases.