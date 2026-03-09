A dos semanas para el inicio de la competencia el debut de Cipolletti en el Torneo Federal A 2026 que organiza el Consejo Federal de la AFA, sufrirá modificaciones. Si bien la fecha estipulada es el domingo 22 de marzo, el partido ante Atenas de Río Cuarto, podría adelantarse al viernes 20 o al sábado 21 o retrasarse al lunes 23 o martes 24 debido a la programación del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional.

Desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ya se programó, también en el Imperio del Sur cordobés, el cotejo entre Estudiantes de Río Cuarto y River Plate por una nueva fecha del torneo de primera división. El partido se anunció se jugará el domingo 22 a las 17.45 en el marco de la duodécima (12º) entre los del sur de Córdoba y el Millonario.

El COSEDEPRO (Consejo de Seguridad Deportiva Provincial), dependiente del Ministerio de Seguridad de Córdoba, ya le informó a la dirigencia "Griega" que el partido tendrá que cambiar de día, porque el operativo policial se centrará en el partido de la Liga Profesional que tendrá por escenario en el Antonio Candini, el estadio de Estudiantes de Río Cuarto.

Imágenes del último partido del 2025 del albinegro. Foto: Luis Alberto Amaolo

Ya que el cotejo no se jugará el domingo 22, las alternativas para Atenas-Cipolletti son varias. Adelantarlo para viernes o sábado, deberá tener la anuencia de los rionegrinos que seguramente llegará o aprovechando el feriado largo se podría jugar el lunes 23 o martes 24 en el estadio 9 de Julio, cancha del Griego, que está ubicado sobre la avenida Guillermo Marconi al 399.

No es la primera vez que los albinegros no arrancarán el certamen con el resto de los equipos. En 2024, el conjunto rionegrino también debió modificar el día de su estreno y terminó debutando el viernes 22. En aquella oportunidad el cambio se produjo porque Alvarado jugaba el clásico marplatense frente a Aldosivi el sábado por la Primera Nacional y el domingo no hubo fútbol por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

En tanto, tal como anunció el pasado 2 de marzo Mejor Informado, las dirigencias de Cipolletti y Deportivo Rincón consensuaron la realización de un partido amistosos para el sábado 14 de marzo que tendrá como escenario la mítica Visera albinegra.

En los próximos días, la dirigencia de Cipolletti dará a conocer detalles sobre la venta de entradas y la logística para el público que quiera acompañar al equipo en uno de los últimos ensayos antes del inicio oficial de la temporada.