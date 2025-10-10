Úrsula Corberó se lució por primera vez en público con su panza de embarazada

La Semana de la Moda de París fue escenario de una de las apariciones más comentadas del momento. En el desfile de Chanel, Úrsula Corberó acaparó la atención al revelar su embarazo con un estilismo que combinó elegancia, sobriedad y una fuerte impronta personal. Su paso por la primera fila no pasó desapercibido y marcó un antes y un después en sus apariciones públicas.

Úrsula Corberó, conocida por su estilo audaz y moderno, apostó por una propuesta en blanco y negro que reafirmó su vínculo con la maison francesa. Eligió un top halter de gasa en tono off white, con diseño irregular y abertura frontal que dejó visible su pancita. Chanel convirtió esa prenda en el centro del estilismo, resaltando la naturalidad del momento con un guiño sofisticado.

El top presentaba un escote en V profundo y una caída sutil en los costados, lo que aportó movimiento y una apariencia ligera. Para equilibrar la silueta, lo combinó con un pantalón negro de vestir de tiro bajo, recto y amplio. El contraste entre ambos elementos generó una imagen armoniosa que combinó frescura y estructura sin esfuerzo.

En cuanto al calzado, optó por zapatos negros clásicos que acompañaron el look sin restarle protagonismo. Evitó los accesorios llamativos y dejó que su presencia hablara por sí sola. Esa decisión reforzó un estilo minimalista que muchas figuras del mundo de la moda celebraron desde las redes y la prensa especializada.

El maquillaje de Úrsula Corberó fue otro acierto. Eligió un acabado luminoso, con la piel radiante, rubor suave en tonos rosados y labios nude apenas satinados. El delineado discreto destacó su mirada sin recargarla. El peinado, con flequillo recto y ondas relajadas, sumó un aire juvenil y descontracturado que completó el estilismo.

Su elección dejó en claro por qué es una de las personalidades más fotografiadas en este tipo de eventos. Sin recurrir al exceso ni a las joyas ostentosas, demostró que la elegancia puede convivir con la naturalidad y la comodidad, especialmente en una etapa tan especial de su vida.

Días antes, había protagonizado un momento distendido junto a Stefi Roitman. Las redes se llenaron de comentarios cuando ambas compartieron una selfie en una ceremonia de premiación, donde muchos destacaron lo similares que lucen.

La actriz atraviesa una etapa de plenitud tanto personal como profesional. Con proyectos internacionales en crecimiento y una vida familiar en expansión junto a su pareja, el Chino Darín, su aparición en París confirmó que sabe impactar incluso con los looks más simples y cuidadosamente pensados.

