La cuenta regresiva para la Fiesta Nacional de la Manzana 2026 ya comenzó. El próximo viernes 20 de febrero se abrirán las puertas del nuevo predio, que volverá a ser escenario de espectáculos, concursos y actividades culturales y productivas. La expectativa es máxima: la ocupación hotelera en Roca se encuentra al 100 %, lo que confirma la magnitud del evento y la dificultad de conseguir alojamiento en la ciudad.

Desde el área de turismo, Julieta Andrade explicó en Radio Kaos que “con mucho entusiasmo la fiesta se viene con todo. Además de los espectáculos habrá concursos, sorteos y homenajes. Organizamos el concurso de embaladores para mostrar la producción manzanera y la destreza de los trabajadores. Será el sábado y domingo en el escenario de la producción”. Andrade agregó que “en este momento la ocupación es plena, es muy difícil conseguir alojamiento en Roca, lo cual es un buen indicio. Desde turismo podemos orientar a quienes decidan hospedarse en alternativas cercanas”.

Por su parte, Ricardo La Sala, director de Cultura de la Municipalidad de Roca, aseguró que “los preparativos van bien, está prácticamente todo encaminado. Vamos a comenzar con las instalaciones de las carpas y los escenarios, lo que demanda casi una semana. Creemos que después de cuatro meses de trabajo estamos bien”.

La Sala destacó que el nuevo predio “tiene un piso con granilla, no es barroso. Si hay lluvia vamos a seguir adelante. La gente se queda si es que llueve. El predio rindió bien el año pasado pese a tener una hectárea menos, nos permitió un mayor orden para la circulación y la comodidad del público. Es un predio propio y todo lo que se monta queda definitivo”. Además, subrayó que este año habrá agua corriente, estaciones de refrigeración y un sistema eléctrico instalado de manera permanente, junto con ambulancias, personal de seguridad, defensa civil y puestos de hidratación. “Está todo previsto para responder ante una contingencia extrema”, afirmó.

La organización también informó que la calle Tronador será peatonal desde las 18 horas para facilitar el ingreso al predio. Cada jornada contará con propuestas gastronómicas, artesanales y artísticas en tres escenarios, con atracciones para todos los gustos.

Las presentaciones de Cazzu y Lali casi agotaron las entradas

Uno de los momentos más esperados será el Concurso del Peso de la Manzana, que se realizará el sábado 21 en el Escenario Mayor “Carlos Soria”. El ganador se llevará un auto 0 km, y la inscripción se podrá realizar mediante cupón digital o físico en el Municipio. Además, la noche del domingo promete ser la más convocante con las presentaciones de Lali y Cazzu, artistas que ya agotaron gran parte de las entradas disponibles.

Los artistas que se presentarán en el Escenario Mayor son: Neo Pistea e Ysy A el viernes 20, Emanero y Damas Gratis el sábado 21; y Cazzu y Lali el domingo 22. Los músicos regionales también tendrán lugar en el escenario mayor “Carlos Soria” y este año los seleccionados son: Kala Rivero, La Stafa Dub, Piel de León, Álamo Plateado, y La Forma del Aire.

Además, la Globa de Artistas Regionales - conocida como “La fiesta dentro de la fiesta”- y el Escenario de la Producción también darán lugar a la presentación de grupos y artistas de diferentes géneros, conformando una grilla con la selección de lo mejor de la cultura local.

De esta forma, se renueva una fuerte apuesta a la cultura regional, con 28 grupos de artistas desplegando en escena lo mejor de la música y danza con sello local.