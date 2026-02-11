El intendente de Villa Pehuenia y Moquehue, Arturo de Gregorio, destacó el balance positivo de la temporada de verano y anticipó los preparativos para la 20ª edición de la Fiesta Nacional del Chef Patagónico, durante una entrevista en el programa Veranisimo, conducido por Huguex Cabrera y transmitido por CN 24/7 Canal de Noticias.

En diálogo con el ciclo televisivo, el jefe comunal subrayó que enero cerró con niveles de ocupación que alcanzaron picos del 98% durante los fines de semana y se mantuvieron entre el 90% y el 95% en días de semana. “Tuvimos un verano increíble, con muchísimo movimiento turístico. Villa Pehuenia y Moquehue sigue siendo uno de los destinos más elegidos de la provincia”, afirmó.

De Gregorio resaltó que el crecimiento sostenido responde no solo a los paisajes naturales, sino también a la calidad de los servicios y la fuerte apuesta a la gastronomía local. “Somos la capital gastronómica de la provincia. La trucha, el piñón, el chivito y el cordero forman parte de nuestra identidad y son muy buscados por quienes nos visitan”, remarcó.

En ese marco, confirmó que la Fiesta Nacional del Chef Patagónico se realizará los días 1, 2 y 3 de mayo, celebrando su 20° aniversario. “Es la fiesta del pueblo. Ya estamos trabajando con los gastronómicos locales y con chefs de toda la provincia para que sea una edición especial. Vamos a tirar la casa por la ventana”, aseguró. Además, adelantó que el evento volverá a financiarse parcialmente con la venta de bonos que incluirán el sorteo de un auto 0 km.

Durante la entrevista, el intendente también hizo hincapié en las obras de infraestructura que se ejecutan en la localidad, aprovechando la temporada estival antes de la veda climática invernal. Entre ellas mencionó el avance del asfaltado en la ruta hacia Moquehue y trabajos sobre la Ruta 23, además de la ampliación e iluminación de la bicisenda costera que ya supera los cuatro kilómetros de extensión.

“Estamos apostando a una aldea de montaña, familiar y tranquila, con más miradores, mejor iluminación y espacios para disfrutar del lago todo el año”, explicó. También destacó la proyección de nuevas cuadras de adoquinado y la llegada de servicios esenciales como el gas, obras que, según indicó mejorarán la calidad de vida de los vecinos y potenciarán el desarrollo turístico.

Finalmente, De Gregorio remarcó el compromiso conjunto entre el sector público y privado para mantener el posicionamiento del destino: “Queremos que cada visitante se lleve el mejor recuerdo y vuelva. Ese es nuestro principal objetivo”. Con una agenda cargada de eventos deportivos, culturales y gastronómicos a lo largo del año, Villa Pehuenia-Moquehue reafirma su crecimiento como uno de los polos turísticos más importantes del Neuquén.

Mira la entrevista completa: