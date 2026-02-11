La competencia en MasterChef entró en una etapa donde el margen de error es mínimo y cada consigna funciona como filtro hacia la final. En ese contexto, el jurado anunció que los famosos debían trabajar con larvas y grillos, ingredientes que generaron un impacto inmediato en el estudio.

El desconcierto se instaló apenas levantaron las cajas. Hubo gritos, saltos hacia atrás y miradas incrédulas. Algunos intentaron tomárselo con humor, otros directamente mostraron rechazo. “¡Ay, la conch... de la lora! ¿Qué esto, bolud...?!“, lanzó La Reini, sin filtro, mientras el Chino Leunis reaccionaba con un brinco y pedía que “llamen a un fumigador".

La escena se volvió coral. “Estos bichitos me dan mucha impresión”, comentó Marixa Balli al observar los grillos sobre la mesada, mientras otros competidores se alejaban instintivamente del recipiente. El impacto fue más mental que técnico: el desafío obligaba a atravesar el asco antes de pensar en la receta.

El jurado sostuvo que este tipo de pruebas buscan medir temple y creatividad en situaciones límite. La consigna no era simplemente incorporarlos al plato, sino comprender su textura y sabor para integrarlos con criterio gastronómico.

Con el correr de los minutos, el clima comenzó a transformarse. La primera en romper la barrera fue Sofía Gonet. “¿Me lo como? ¿Qué me dan si lo hago? Me he comido cosas peores", dijo entre risas antes de animarse a probar un grillo. Luego describió la experiencia: “No es muy rico, es como una pasta rara”.

El gesto habilitó que otros también se acercaran. Wanda Nara redobló la apuesta y desafió: “Cachete, quiero que te comas tres juntos”. Entre risas, el actor aceptó y dio su veredicto: “Es más el asco que uno tiene en la cabeza a lo que realmente sabe. No está mal. Se ve como un garbanzo, algo raro, medio crocante también”.

No todos cedieron. Susana Roccasalvo fue contundente: “Yo ni con la orden de un juez, perdón”. Wanda Nara aprovechó para remarcar: “Qué rara una mujer tan viajada por el mundo come bichos”. El ida y vuelta derivó en bromas cruzadas y comentarios con doble sentido que distendieron el momento.

Incluso la conductora terminó probando uno de los snacks preparados. “¡Sí, pero es un gusano igual!“, advirtió antes de animarse, y tras degustarlo sorprendió con su evaluación: ”Mmm. Son como caramelos". El desafío dejó en claro que, en esta instancia, el mayor obstáculo no estaba en la técnica, sino en vencer la impresión inicial frente a lo desconocido.