La maniobra quedó al descubierto en la caja

Un billete presuntamente falso de 100 dólares fue detectado el lunes por la noche en Cipolletti. El hecho ocurrió alrededor de las 23:30 en el Casino del Río, ubicado sobre la Ruta Nacional 22, a pocos metros del Puente Carretero que conecta con Neuquén.

Personal de la Comisaría 4° intervino tras ser alertado sobre la circulación de la moneda extranjera apócrifa dentro del establecimiento.

Secuestro inmediato y causa en marcha

Los efectivos policiales secuestraron el billete y dieron inicio a las actuaciones correspondientes en el marco de una infracción al Código Penal, que contempla la falsificación y circulación de moneda.

El portador fue notificado por la infracción, mientras la documentación quedó a disposición de la autoridad judicial competente.

Investigan el origen

La aparición del billete encendió una señal de advertencia en una zona de alto movimiento comercial y turístico. La investigación ahora apunta a determinar el origen de la moneda falsa y si se trata de un hecho aislado o parte de una circulación más amplia.

El episodio vuelve a poner en foco el riesgo de la circulación de dólares apócrifos en la región, en un contexto donde la moneda extranjera tiene fuerte presencia en operaciones cotidianas.