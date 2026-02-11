La charla será en Mood Live el 8 de marzo de 2026 a partir de las 21:00h, un espacio literario Apto para Todo Público (ATP) con entradas a la venta por protickets.com.ar.

Una experiencia única que combina literatura, emoción y música en una charla inspiradora pensada para celebrar a la mujer en su mes. Viviana Rivero invita al público a recorrer el universo de sus personajes más emblemáticos en un relato cercano, cálido y profundamente motivador.

A través de sus novelas y protagonistas inolvidables, la escritora propone un viaje hacia la heroína que habita en cada mujer: esa que sueña, lucha, ama y se reinventa frente a cada desafío. El encuentro pone en valor las conquistas del género femenino a lo largo del tiempo y conecta esas historias de ficción con la fortaleza, la ternura y la determinación de la mujer de hoy.

Una charla amena,empática y llena de anécdotas que no solo se disfruta, sino que deja un mensaje poderoso para salir con energías renovadas. En esta oportunidad, Rivero estará acompañada por el músico Alejandro Scurti, quien aportará un marco musical en vivo que realza la experiencia y potencia la emoción del relato.

Una propuesta ideal para compartir con amigas, emocionarse, reflexionar y celebrar juntas en el Mes de la Mujer. Una cita imperdible con la inspiración, la palabra y la música en un mismo escenario.