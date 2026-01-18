Durante gran parte de su vida, Fabián Vena convivió con señales que no lograban encajar del todo. Molestias recurrentes, malestares que iban y venían y una sensación constante de estar “peleando” con su propio cuerpo formaron parte de su rutina sin una explicación clara. Recién en los últimos tiempos, esa historia dispersa encontró un nombre concreto.

El actor reveló que fue diagnosticado con celiaquía hace poco más de un año, pese a que hoy está convencido de que la enfermedad lo acompañó durante décadas. El diagnóstico llegó después de un largo recorrido por consultorios y tratamientos fallidos, una etapa que describió como desgastante. “Después de recorrer durante mucho tiempo, con situaciones horribles y diagnósticos errados, finalmente un especialista dio con el problema”, contó.

El impacto no fue solo emocional, sino también práctico. A partir de la confirmación médica, Fabián Vena tuvo que modificar hábitos profundamente arraigados, sobre todo en lo vinculado a la alimentación y la vida social. “Ahora estoy evitando el gluten, por supuesto. La familia adaptándose. Tengo la vida social jodida“, explicó, al describir cómo el cambio atraviesa su día a día.

Con el diagnóstico en mano, muchas piezas empezaron a encajar. Al mirar hacia atrás, el actor siente que gran parte de los síntomas que arrastró durante años tenían una causa común. “Me da la sensación de que esto fue así porque siempre estuve combatiendo cosas. Ahora estoy muy bien evitando el gluten”, reflexionó, marcando el contraste entre el antes y el después.

Ese proceso también lo volvió más consciente del cuidado propio y ajeno. Según contó, la experiencia lo transformó en alguien insistente a la hora de recomendar controles médicos a su entorno. “Soy como un converso. Mando a que se hagan todos una colonoscopía”, dijo, entre risas, al hablar de esa nueva faceta.

El cambio de rutina impactó incluso en los gestos cotidianos dentro de su familia. Fabián Vena compartió una escena que lo conmovió especialmente y que tuvo como protagonista a su hijo Valentino, de 9 años. “El chiquito se comió una pizza el otro día, llegó y cuando le voy a dar un beso me dice, ‘no, papá, un beso no te puedo dar’”, recordó, dando cuenta del nivel de cuidado que se generó en casa.

La intimidad de pareja tampoco quedó al margen de la adaptación. Con humor, el actor contó cómo se manejan con Paula Morales frente a esta nueva realidad. “Cuando le tengo que dar un beso importante le digo, ‘inmediatamente te vas a lavar’”, ironizó, sin perder la complicidad.

Hoy, mientras continúa con sus proyectos laborales y presenta la obra El divorcio del año, Fabián Vena transita una etapa distinta. Con un diagnóstico claro y cambios concretos en su rutina, el foco está puesto en el cuidado y en una mejor calidad de vida. Después de años de síntomas sin nombre, el actor encontró finalmente la explicación que le permite mirar el futuro desde otro lugar.