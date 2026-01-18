El rumor apareció con fuerza y se expandió rápido, casi sin freno. La reciente separación de Mauricio Macri y Juliana Awada abrió la puerta a versiones cruzadas y, en cuestión de horas, el nombre de Juana Viale quedó inesperadamente involucrado en una historia que no tardó en generar ruido. El impacto fue inmediato, no solo en los medios, sino también dentro de la familia, por lo que Mirtha Legrand habló sobre cómo se vivió puertas adentro.

Ante la circulación insistente de esa versión, Mirtha Legrand decidió intervenir públicamente. No lo hizo desde la ironía ni con medias tintas, sino con una reacción directa, visiblemente molesta por el alcance que había tomado la información. El tema fue abordado en su programa, donde dedicó unos minutos a aclarar la situación y poner un límite.

La conductora no dejó espacio para interpretaciones ambiguas. Consultada por Marcelo Polino, fue contundente desde la primera frase: “Una vil mentira. Ayer estuve con Juanita acá. No, nada que ver, nada que ver, un disparate, no sé de dónde salió eso. Es un invento”. La respuesta llegó sin rodeos y con un tono que dejó en claro su enojo.

Más allá del desmentido, Mirtha Legrand expuso que el rumor no pasó inadvertido para el resto de su entorno. Según contó, el malestar no fue solo suyo. “A Juana le molestó, y a Marcela le molestó. Así que aprovecho para desmentirlo, absoluta mentira”, remarcó, ampliando el foco hacia el impacto familiar que tuvo la versión difundida.

En ese mismo sentido, la conductora aclaró que Juana Viale no solo está ajena a cualquier vínculo con Mauricio Macri, sino que además mantiene una relación sentimental estable. Un dato que refuerza el desmentido y que, según Mirtha, vuelve aún más incomprensible la difusión de ese rumor.

El fastidio no quedó solo en palabras. Mirtha Legrand reveló que la situación escaló a tal punto que su nieta evaluó avanzar legalmente contra quien instaló la versión. Contó que Juana estuvo a punto de iniciar acciones judiciales contra Franco Torchia, y que incluso mantuvo reuniones con su abogado para analizar ese paso.

El episodio dejó expuesta la incomodidad que generan este tipo de rumores cuando traspasan el límite del comentario mediático y se meten de lleno en la vida privada. En este caso, la respuesta llegó desde una figura que rara vez esquiva los temas, pero que eligió hablar para cerrar la historia.

Con palabras firmes y sin margen para dobles lecturas, Mirtha Legrand dejó claro que no hubo romance, que la versión afectó a su familia y que lo difundido no tuvo ningún sustento real. Para ella, el asunto quedó saldado con una frase que resumió su postura y su enojo: fue, simplemente, un invento.