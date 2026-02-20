Alison Calfunao, quien enfrenta serios problemas de salud tras un trasplante de corazón y la amputación de su pierna, recibió una buena noticia en las últimas horas gracias a un fallo de la Justicia Federal, que obliga a la obra social Swiss Medical a entregarle la medicación y realizar los estudios médicos que necesita con urgencia. La medida, dictada por la jueza Carolina Pandolfi, llega luego de meses de angustia para la joven neuquina, quien había denunciado públicamente las demoras y dificultades para acceder a los tratamientos esenciales para su vida.

Alison, que toma entre alrededor de 20 pastillas al día, además de necesitar una biopsia cardíaca cada dos meses, se encontraba en una situación desesperante, con la obra social negándose a cubrir los costos de su tratamiento y desplazando sus estudios médicos. A esto se sumaba la necesidad de viajar a Buenos Aires para realizarse los estudios pertinentes, situación que también había sido demorada reiteradamente.

En una entrevista exclusiva con La mañana es de la Primera por AM550, el abogado de Alison, detalló cómo la joven venía sufriendo un calvario. "Ella tiene que tomar medicamentos esenciales para vivir y no se los entregaban. Además, debía viajar a Buenos Aires para hacerse una biopsia cada dos meses, pero los trámites estaban siendo demorados, lo que generó un desgaste terrible", explicó el abogado Mariano Mansilla.

El abogado destacó que, si bien la situación había sido parcialmente subsanada por la salud pública neuquina, con la colaboración de los hospitales locales, el fallo judicial es un paso fundamental para que Alison reciba la atención que necesita sin más obstáculos. "El fallo es muy bueno porque al menos va a aliviar a Alison de tener que deambular por los hospitales buscando que le den la medicación como un favor. La jueza también ordenó que le paguen los pasajes y que le realicen los estudios correspondientes", agregó.

La decisión de la Justicia Federal es clave, dado que el tema de las obras sociales es competencia exclusiva de la justicia federal. El fallo sentará un precedente importante: "Es una orden clara de la justicia que no puede ser ignorada. Si en el futuro hay más demoras, podremos insistir, incluso con la fuerza pública si es necesario, para que Alison tenga acceso a su medicación y a los tratamientos que necesita para tener una vida normal".

Controversias con el fiscal y las pericias

El abogado también se refirió a la situación procesal de la causa que sigue el caso, específicamente con respecto al fiscal Andrés Azar encargado de la investigación. Expresó su frustración por la falta de diligencia del fiscal, quien, según el abogado, fue renuente a tomar medidas en relación con la clínica y la obra social implicada. "El fiscal se negaba a tomar medidas relevantes para la causa, incluso negaba la importancia de hacer pericias fundamentales, como la del corazón de Alison", señaló.

El caso de Alison, que involucra la atención médica y los procedimientos relacionados con su enfermedad, tiene como foco central la causa penal por las razones que llevaron a la operación y el mal estado de salud de la joven. Sin embargo, el fiscal se negó a autorizar una pericia clave para esclarecer los motivos detrás de la falla cardíaca de Alison.

"El fiscal se negó rotundamente a realizar una pericia en el corazón de Alison, algo que es fundamental para entender qué ocurrió. Es absurdo que, siendo esta la cuestión central de la causa, se niegue la pericia".

El abogado también mencionó que, aunque el informe realizado por los médicos en Buenos Aires es insuficiente para responder a las necesidades penales del caso, la defensa insistirá en solicitar la pericia correspondiente. "Nosotros como parte tenemos derecho a realizar las pruebas que consideremos pertinentes. El fiscal no puede negar la necesidad de peritar el corazón de Alison, eso es algo que nos parece inexplicable", concluyó.

A pesar de los obstáculos legales y administrativos que enfrenta Alison, el reciente fallo judicial ofrece algo de tranquilidad para ella. Sin embargo, la causa sigue siendo compleja y, mientras tanto, la joven continúa enfrentando los desafíos diarios de su enfermedad.