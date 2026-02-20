Cuatro localidades neuquinas desarrollan proyectos frente a ríos y lagos: cuáles son

Los municipios y comisiones de fomento de Villa Traful, Las Coloradas, Aluminé y Senillosa trabajan junto con la secretaría del Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo (COPADE) en proyectos de aprovechamiento de sus costas frente a ríos y lagos.



Se trata del diseño de paseos costeros que se encuentran en distinto nivel de avance y a través de los que se busca el desarrollo de infraestructura urbana y de servicios, embellecimiento y mejoramiento del acceso público a ríos y espejos de agua.



El COPADE tiene un rol de contraparte técnica que acompaña y evalúa el desarrollo de los proyectos, a los fines de que las localidades puedan contar con propuestas para un mayor aprovechamiento integrador, saludable, recreativo de sus accesos a ríos y espejos de agua.



Días atrás, funcionarios y técnicos de secretaría del COPADE participaron de la presentación al intendente de Senillosa, Lucas Páez, del proyecto ejecutivo para el desarrollo y aprovechamiento de la zona ribereña de esa localidad. Se trata del proyecto Paseo Costero de Senillosa, que prevé el diseño, construcción de infraestructura, embellecimiento y mejoramiento del acceso público al río.



La iniciativa fue solicitada por el intendente Páez al COPADE y el estudio -que contó con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI)- estuvo a cargo de una consultora de la región. El Gobierno provincial acompaña y promueve este tipo de propuestas que apuntan a una mayor integración de las ciudades con sus espacios naturales.



Participaron del encuentro con el intendente Páez y su equipo de gobierno, el secretario del COPADE, Rubén Etcheverry; la directora de Planificación Regional del organismo, Daniela Torrisi, técnicos y representantes de la consultora a cargo del estudio.



El proyecto contempla el desarrollo para el paseo que tendrá una extensión de 3 kilómetros, de un total de 35 kilómetros de frente ribereño que tiene la localidad, y la inversión incluirá el aprovechamiento de espacios públicos, bicisendas, senderos, sectores gastronómicos, sitios para espectáculos, zonas de esparcimiento, infraestructura urbana y accesos al río.



Como lo explica la reseña del estudio, el objetivo principal de este proyecto es recuperar, potenciar y poner en valor el borde costero del Río Limay en la ciudad de Senillosa, creando un espacio público integrador y sustentable que sirva como motor de desarrollo local. Se busca integrar la ciudad con su río y la producción local, mejorando el acceso público, seguro a la costa y la visibilidad del sector productivo de la localidad.



Además, busca generar un polo de atracción turística y de esparcimiento para residentes y visitantes, fomentar la economía local, proteger y regenerar el ecosistema ribereño, entre otros aspectos.



Puesta en valor de las costas ribereñas y lacustres

Desde el COPADE se viene trabajando en otros tres proyectos de aprovechamiento y puesta en valor de las zonas ribereñas y lacustres -los que ya se encuentran finalizados-, tal es el caso de Las Coloradas con el Río Catan Lil; en Aluminé, con el río homónimo y en Villa Traful sobre la costa del lago Traful.



En el caso de Las Coloradas, el proyecto propone poner en valor la costa del Río Catan Lil, con el diseño un “Paseo Costero” que cuenta con un sendero peatonal de 1.400 metros lineales que permite recorrer la longitud total del área costera, incorporando mobiliario urbano con iluminación y señalética. Además, se contempla un sector de acampe con parrillas, mesas y pérgolas para sombra, plaza seca de acceso costero con mobiliario integrador, iluminación, proveeduría, sanitarios con duchas, sectores de esparcimiento y área de estacionamiento.



En Aluminé, la iniciativa respeta los principios de usos tradicionales, bioculturales, recreativos y potenciales turísticos, además de permitir una mayor vinculación del río con la ciudad. La intervención contará con 6,6 kilómetros de sendas peatonales y bicisendas, incorpora soluciones basadas en la naturaleza, como humedales artificiales y biozanjas, para gestionar el drenaje urbano y adaptarse a la dinámica natural del río.



Como parte de una asistencia técnica financiada por CFI, y a pedido de la comisión de fomento, se formuló el proyecto ejecutivo del paseo costero sobre la zona urbanizada sobre la orilla del lago Traful.



El paseo costero en la zona urbanizada de Villa Traful se presenta como una de las piezas centrales dentro del ejido y el sistema de espacios públicos. Su rol es fundamental en la conformación de la imagen de la localidad. Las estrategias de diseño se estructuran para atender a la complejidad de un sistema social diverso, ubicado en un ecosistema vulnerable.





