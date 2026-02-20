"Lo único que quiero es que lo encuentren": la angustia de la pareja del tucumano desaparecido en Villa Traful

La búsqueda de Salvador Álvarez Cano mantiene en vilo a Villa Traful y a la región cordillerana. El hombre, de 32 años y oriundo de Tucumán, permanece desaparecido desde comienzos de esta semana y su vehículo fue hallado el martes a la vera de la Ruta 237, en inmediaciones de la localidad neuquina.

El operativo es encabezado por la Policía de Neuquén, con colaboración de la Policía de Río Negro, brigadistas y distintas instituciones que realizan rastrillajes terrestres y recorridos en sectores cercanos a cursos de agua.

El testimonio de su pareja

La denuncia por averiguación de paradero fue radicada el martes, luego de que la familia perdiera contacto con él. En diálogo con Cadena Uno, su pareja, Ailín Scalella, contó que Salvador llevaba más de un mes recorriendo el sur del país.

“Salva estaba viajando hace un poco más de un mes por el sur. Él conoce la zona de Villa Traful, estuvo en San Martín de los Andes, en Bariloche, incluso estuvo acampando también”, relató.

El auto de Álvarez Cano tenía el baúl abierto y sus zapatillas quedaron afuera.

Scalella explicó que la comunicación fue fluida durante todo el viaje, hasta el lunes, cuando comenzaron a perder contacto. “Siempre supimos por dónde estaba. Alrededor del día lunes empezamos a perder comunicación con él y ya el martes se realizó la denuncia policial porque no sabíamos nada de dónde estaba ni cómo estaba”, indicó.

El hallazgo del vehículo encendió las alarmas. El auto fue encontrado con el baúl abierto, la llave colocada y un par de zapatillas a un costado. “No sabemos si se metió al río o qué pasó”, expresó con preocupación.

Un dato clave: necesita medicación

La mujer advirtió que Salvador necesita medicación diaria y que la falta de la misma podría generarle desorientación. “Es un chico que toma una medicación y el hecho de no tenerla y no poder tomarla puede desorientarlo, puede hacer que se pierda”, explicó.

También señaló que una persona aseguró haberlo visto en la zona y se comunicó al número difundido por la familia, correspondiente a la madre del joven.

Salvador Álvarez Cano mide aproximadamente 1,80 metros, es de contextura delgada, tez clara y cabello castaño oscuro algo enrulado. Suele usar lentes, tiene bigote y barba cortos y posee pequeños tatuajes en los brazos.

“Es muy bueno, muy agradable y sociable”, lo describió su pareja, aunque reconoció que sin su medicación podría mostrarse retraído. “Es muy amante de la naturaleza, de la montaña, es escalador en roca. Posiblemente si se cruzó con alguien haya entablado conversación o se haya acercado”, agregó.

Los rastrillajes continúan en Villa Traful y sectores aledaños, mientras crece la preocupación de familiares y allegados. “Trato de no pensar demasiado porque no tengo ningún dato concreto de qué es lo que pudo haberle pasado. Lo único que quiero es que lo encuentren”, concluyó Scalella.