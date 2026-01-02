El último tramo del 2025 quedará para siempre grabado en la vida de Daniela Christiansson. La llegada de Lando, su segundo hijo junto a Maxi López, la encontró llena de emoción, gratitud y ese clima de ternura propio de los primeros días de un bebé. Sin embargo, en medio de esa felicidad, una noticia que llegó desde Suiza la golpeó de frente y la obligó a cambiar el tono de sus publicaciones.

Después de mostrar su alegría por el nacimiento y agradecer los saludos, Daniela Christiansson eligió abrir su cuenta nuevamente para hablar de algo que la atravesó en lo personal. Con un mensaje extenso, describió la mezcla de sensaciones que la invadió al enterarse de lo que había ocurrido en un lugar muy significativo para ella: “He estado siguiendo las noticias y, aunque estoy completamente en mi burbuja de bebé, me siento profundamente conmovida y con el corazón roto por lo que pasó en Crans-Montana, un lugar lleno de recuerdos de mi infancia. Tener a mi recién nacido en brazos desde el 31 de diciembre me hace sentir aún más agradecida por cada respiración, por cada momento”.

Lo que la modelo mencionó tiene que ver con el brutal incendio registrado en un bar de un centro turístico de esquí de su país natal, durante los festejos de Año Nuevo. El episodio dejó decenas de muertos y más de un centenar de heridos, y rápidamente se transformó en tema central en Europa por la magnitud del desastre y la conmoción colectiva que provocó.

Con el correr de las horas comenzaron a conocerse detalles del siniestro. Los primeros reportes señalaron que el fuego se habría originado cuando un joven, subido a los hombros de un amigo, prendió una bengala y una chispa impactó en el techo del local, lo que derivó en una propagación inmediata y un escenario imposible de controlar.

El propio presidente de Suiza, Guy Parmelin, graficó la gravedad de lo sucedido al describirlo como “una de las peores tragedias de ese país” y señalar que se trató de una “desgracia de una magnitud desconocida”. Mientras tanto, las autoridades continúan investigando lo ocurrido para determinar responsabilidades y entender por qué el fuego avanzó de manera tan devastadora.

Para Daniela, el contraste entre la vida que se abre paso y la tragedia fue imposible de ignorar. Por eso, decidió cerrar su reflexión con un mensaje que buscó abrazar a las víctimas y, al mismo tiempo, dejar una idea que atraviesa cualquier frontera: “La vida es frágil. Mis pensamientos y oraciones están con todas las familias y seres queridos”.

Así, en medio de los días más intensos y felices tras el nacimiento de Lando, la modelo se vio interpelada por una noticia que la conectó con su infancia, su país y una pena que todavía conmueve al mundo.