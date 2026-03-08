La cobertura periodística de una guerra nunca comienza cuando el corresponsal pisa el frente de batalla. A veces el primer obstáculo aparece incluso antes de llegar. Eso fue lo que contó Nelson Castro mientras se trasladaba hacia Medio Oriente para cubrir el conflicto que mantiene en alerta a la región.

El periodista viaja junto a su equipo técnico con la intención de instalarse en la zona donde se desarrolla la crisis, pero el recorrido está lejos de ser sencillo. Nelson Castro explicó que el trayecto incluye varias escalas y que el plan original contempla atravesar Jordania antes de intentar ingresar a territorio israelí.

Durante una comunicación desde el avión, Nelson Castro detalló cómo comenzó el itinerario que lo llevará hasta la zona de conflicto. “Estamos volando hacia Madrid, vamos a llegar a la hora de la República Argentina 7:15 de la mañana. Allí tenemos una escala de aproximadamente cinco horas y desde Madrid vamos a volar hacia Amán, capital de Jordania".

El problema aparece una vez que el equipo aterrice en esa ciudad. El paso que conecta Jordania con Israel permanecerá cerrado por motivos religiosos, lo que obliga a modificar el cronograma previsto. “El paso fronterizo va a estar cerrado durante la noche del viernes y todo el sábado. Eso nos va a obligar a quedarnos en Amán”.

La situación general en la zona también agrega un nivel extra de complejidad. Nelson Castro explicó que el escenario geopolítico actual no se parece al de coberturas anteriores y que el conflicto ya dejó de estar limitado a dos países. “A diferencia de la vez anterior, cuando era un conflicto bilateral entre Israel e Irán, este es un conflicto regional. Hubo también ataques sobre Jordania”.

Ese contexto repercute directamente en la logística del viaje. Vuelos cancelados, rutas aéreas alteradas y restricciones de seguridad obligan a tomar decisiones minuto a minuto. En varios puntos del área, el tránsito aéreo se encuentra afectado y algunos aeropuertos clave de la región siguen sin operar con normalidad.

Ante ese panorama incierto, el equipo decidió prepararse con equipamiento especial para trabajar en condiciones cambiantes. Nelson Castro también reveló que eligieron mantener en reserva varios detalles del desplazamiento para evitar exponer los movimientos del grupo. “Por razones de seguridad no les voy a dar cual es el trayecto planificado. Pero en cuanto equipamiento llevamos un equipamiento de alta sofisticación técnica. Yo llevo botiquines, si bien en la región en muchos lugares tenés acondicionamiento, medicamentos y demás, como nosotros nos vamos a estar moviendo de un lugar a otro llevamos lo propio ante la eventualidad de no saber donde vamos a estar cada día. Eso va a depender de lo que este pasando y de lo que la seguridad nos marque en cuanto a posibilidad de desplazamiento”.