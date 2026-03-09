En una emocionante definición, Flamengo venció a Fluminense por penales y es nuevamente campeón del Campeonato Carioca. El gran protagonista del encuentro fue Agustín Rossi, que contuvo dos disparos para que el Mengão supere 5-4 en la serie a su archirrival luego del 0-0 en el tiempo regular y obtenga su 40° título estadual, además de su séptimo bicampeonato, estableciéndose como el máximo ganador en Río de Janeiro. De esta manera, y luego de la destitución de Filipe Luiz tras la caída en la Recopa Sudamericana ante Lanús, el elenco carioca vuelve a levantar un trofeo.

En una final muy pareja donde ninguno pudo romper el cero en los 90 minutos reglamentarios, el encuentro llegó a la serie de penales. Allí la cosa no empezó bien para Flamengo ya que el primero en fallar fue Luiz Araújo, cuyo remate fue atajado por Fabio y la serie pasó a estar 2-1 para el Fluminense. Sin embargo, luego de que Everton Cebolinha pusiera el 2-2 transitorio, en el siguiente penal Rossi apareció para evitar que el Flu volviera a tomar ventaja.

El duelo terminó yendo a la muerte súbita luego del quinto disparo de cada uno, pero allí Rossi volvió a tener una intervención consagratoria. Luego del penal convertido por Leo Ortíz, el ex guardameta de Boca adivinó el tiro de Otávio y le entregó la consagración a Flamengo, el sexto título desde su llegada a fines de 2023.

De esta forma, el Flamengo deja rápidamente atrás la dura derrota en la Recopa Sudamericana contra Lanús y la caída en la Supercopa de Brasil frente a Corinthians para sumar un nuevo título estadual. Ahora, el siguiente objetivo de Leonardo Jardim, el flamante DT, es corregir el rumbo en el Brasileirão, en el que consiguió cuatro puntos en tres partidos.