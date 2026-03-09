Dos hombres de 35 y 36 años fueron detenidos en Roca luego de intentar escapar a toda velocidad de un patrullero cuando la Policía quiso identificarlos. La fuga terminó tras una persecución por varias cuadras y, al revisar el auto, los efectivos encontraron una réplica de arma, una navaja y prendas que coincidirían con pertenencias robadas a una joven horas antes.

Todo comenzó cerca de la 1 de la madrugada, cuando un móvil de la Comisaría 3° realizaba recorridas de rutina por la zona de avenida Roca y Chulavista. En ese momento, los policías advirtieron la presencia de un Chevrolet Corsa II que circulaba con dos ocupantes y decidieron hacer una identificación preventiva, algo habitual a esa hora de la noche.

Sin embargo, la reacción del conductor dejó en claro que algo no estaba bien. Apenas notó la presencia policial, pisó el acelerador y salió disparado. Así comenzó una persecución que se extendió por varias cuadras, con el patrullero detrás del vehículo que intentaba perderse por distintas calles de la ciudad.

Finalmente, el escape llegó a su fin en la zona de España casi Estados Unidos. Allí los uniformados lograron cerrarles el paso y obligarlos a detenerse. Pero el episodio no terminó ahí. Según el informe policial, los dos hombres bajaron del auto con una actitud hostil, se negaron a identificarse y comenzaron a discutir con los efectivos, lo que terminó complicando todavía más su situación.

Ante ese escenario, los policías procedieron a reducirlos y trasladarlos a la unidad policial. Mientras tanto, el auto quedó bajo inspección. Y fue en ese momento cuando aparecieron varios elementos que encendieron nuevas sospechas. Dentro del vehículo encontraron una réplica de pistola a gas comprimido, una navaja y una mochila con distintas prendas femeninas. A simple vista parecía un detalle más, pero minutos después surgiría un dato clave.

Ya en la comisaría, uno de los detenidos llevaba puesto un pulóver con un estampado de escorpión. Esa prenda coincidía con la descripción de un elemento que una joven había denunciado como robado poco antes en la ciudad. El detalle no pasó desapercibido y abrió una nueva línea de investigación para determinar si los detenidos están vinculados con ese hecho.