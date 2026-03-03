El regreso de Guido Kaczka a la pantalla de El Trece con "Es mi sueño" generó expectativa antes incluso del estreno. El conductor apostó fuerte al prime time y armó un jurado con nombres de peso, pero en paralelo intentó cerrar una participación que elevaría el proyecto a otra escala: sumar a Xuxa como figura estelar.

El programa de Guido Kaczka debutará el 9 de marzo y tendrá como jurados a Abel Pintos, La Mona Jiménez, Jimena Barón y Joaquín Levinton. Sin embargo, la posibilidad de que la conductora brasileña se incorpore, aunque sea por algunas emisiones, abrió una negociación compleja que excede lo artístico.

Desde Intrusos revelaron que no se trata solo de una invitación tradicional. “Xuxa es una artista prácticamente imposible de contratar para un programa de televisión por lo que pide, y además ella considera que no es que va a un programa y hace una participación, sino que tiene que tener algo de interés con sus marcas de, por ejemplo, depilación definitiva láser”, explicaron al aire.

El primer número que trascendió sorprendió incluso dentro del medio. “según se estima, Xuxa tiene una fortuna cercana a los 400 millones de dólares. O sea, que necesidades no pasa. Y por una actividad de estas características cobra 50 mil dólares”. Ese monto cubriría únicamente la logística para “traerla por un sólo día a grabar cuatro programas”.

La cifra no termina ahí. El operativo incluiría “avión privado, y viene con una troupe de estilistas y gente que maneja su imagen -unas 10 personas-”, un despliegue que eleva los costos desde el minuto uno. Y a eso se suma “un cachet de 150 mil dólares por cada vez que venga”.

La cuenta final es contundente. “Entonces traer a Xuxa hoy, sale por cada visita de ella 200 mil dólares”. Con ese panorama, en el programa señalaron que “quedó una cosa abierta por ahora”, ya que no hay acuerdo cerrado para que se sume al programa de Guido Kaczka.

Mientras tanto, se recordó que “actualmente Xuxa está haciendo un reality show global que lo maneja su propia empresa”, lo que también influye en su disponibilidad. Por ahora, la puerta no está cerrada, pero si Xuxa pisa el estudio de Guido Kaczka, será a un precio que pocos pueden pagar.