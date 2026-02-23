Tras un incidente de dos perros sueltos que mordieron a un guardaparque, desde Parques Nacionales recuerdan que está prohibido asistir a estos sectores con cualquier tipo de mascota.

La Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi manifestó su preocupación por la reiterada presencia de animales dentro del área protegida, lo cual pone en riesgo no solo a la fauna y a la flora sino también a demás visitantes y los propios trabajadores.

Este fin de semana, en Pichi Traful, un guardaparque fue mordido por dos perros sueltos mientras intervenía para resguardar a los visitantes, entre ellos numerosos niños. El trabajador recibió atención médica y se realizaron las actuaciones correspondientes.

Agregaron que en otros sectores también se registraron ingresos irregulares de mascotas, algunas persiguiendo fauna silvestre e incluso ingresando en madrigueras de huillín en Puerto Blest.

Por esto recuerdan que el ingreso de mascotas está prohibido porque altera el comportamiento de la fauna silvestre, puede transmitir enfermedades, provocar ataques o persecuciones a especies nativas y generar situaciones de riesgo para visitantes y trabajadores.

En cuanto a los incidentes, ya se labraron infracciones y se reforzarán los controles para prevenir nuevos episodios.