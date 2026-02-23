¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 23 de Febrero, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Se labró la infracción

Un guardaparque intentó proteger a niños y terminó mordido: preocupación en Nahuel Huapi por perros sueltos

El hecho volvió a poner el foco en la prohibición de asistir a Parques con animales, ya que ponen en peligro la fauna y la flora, además del riesgo de generar incidentes.

Por Maite Arana

Licenciada en Comunicación Social. Redactora en Mejor Informado.
Lunes, 23 de febrero de 2026 a las 16:46
PUBLICIDAD

Tras un incidente de dos perros sueltos que mordieron a un guardaparque, desde Parques Nacionales recuerdan que está prohibido asistir a estos sectores con cualquier tipo de mascota.

La Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi manifestó su preocupación por la reiterada presencia de animales dentro del área protegida, lo cual pone en riesgo no solo a la fauna y a la flora sino también a demás visitantes y los propios trabajadores.

Este fin de semana, en Pichi Traful, un guardaparque fue mordido por dos perros sueltos mientras intervenía para resguardar a los visitantes, entre ellos numerosos niños. El trabajador recibió atención médica y se realizaron las actuaciones correspondientes.

Agregaron que en otros sectores también se registraron ingresos irregulares de mascotas, algunas persiguiendo fauna silvestre e incluso ingresando en madrigueras de huillín en Puerto Blest.

Por esto recuerdan que el ingreso de mascotas está prohibido porque altera el comportamiento de la fauna silvestre, puede transmitir enfermedades, provocar ataques o persecuciones a especies nativas y generar situaciones de riesgo para visitantes y trabajadores.

En cuanto a los incidentes, ya se labraron infracciones y se reforzarán los controles para prevenir nuevos episodios.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD