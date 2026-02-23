Personal de la División Brigada Rural y Abigeato Aluminé, junto con la Comisaría 31 de Las Coloradas, logró ubicar con éxito a un poblador rural que era intensamente buscado en una zona de difícil acceso.

La búsqueda se desarrolló en el sector de Cerro Lohan Mahuida, donde los efectivos recorrieron más de 10 kilómetros por caminos montañosos, atravesando senderos complejos y extensas áreas rurales, hasta dar con el puesto donde se encontraba el hombre, de 65 años de edad.

El ciudadano fue hallado en buen estado y sin lesiones, llevando tranquilidad a su familia que no sabía donde estaba. El hombre se había ausentado de su puesto de veranada y no había logrado regresar, lo que motivó el inicio inmediato del operativo.

Por el conocimiento del terreno y el rápido accionar los policías lograron dar con el poblador con éxito, evitando que pase más tiempo a la intemperie.

Debido a las distancias, el clima y la geografía, cada búsqueda es un desafío y se vuelve urgente en este contexto.