Cristian Lema puso fin a su carrera profesional a los 35 años tras más de un año sin actividad en Boca Juniors. El defensor, que quedó libre en diciembre pasado, decidió regresar a su ciudad natal, Puerto Madryn, para iniciar una nueva etapa lejos del fútbol.

En una entrevista reciente, Lema fue contundente con sus críticas hacia el Consejo de Fútbol del club: “Es muy difícil irse bien de Boca”. Relató que en junio de 2025 solicitó su salida, cuando aún tenía seis meses de contrato, pero no logró un acuerdo. “El Consejo se manejaba de una forma que creen que les favorece. A mí me terminan diciendo el último día del mercado de pases que si tenía un club que me vaya, ¿adónde querés que me vaya? Si los clubes que estaban tienen un tiempo para esperar pero se tienen que reforzar”, expresó.

El zaguero también destacó que no es un caso aislado y que a muchos jugadores les cuesta cerrar su etapa en el club: “Le pasó a la gran mayoría, es muy difícil salir bien de Boca, parece que siempre el malo es el jugador. Hay casos diferentes, pero es difícil poder llegar a un acuerdo bien, que les favorezca a las dos partes”.

Desde la llegada y su paso fugaz por el club de la ribera

Cristian Lema arribó a Boca a principios de 2024 como el primer refuerzo del ciclo de Diego Martínez, procedente de Lanús en una operación cercana a los 500 mil dólares. Su misión era reforzar la defensa para los torneos locales y la Copa Sudamericana.

Inicialmente, Lema tuvo un protagonismo destacado, disputando 23 de los primeros 28 partidos de la temporada y consolidándose como titular. Sin embargo, su situación cambió tras la semifinal de la Copa de la Liga frente a Estudiantes, donde cometió un penal y fue expulsado, marcando un quiebre en su etapa en el club.

En total, jugó 34 encuentros con Boca y anotó un gol contra Rosario Central. Tras la salida de Martínez, apenas sumó minutos en dos partidos con entrenadores interinos y luego sufrió una lesión grave en el tobillo izquierdo, que requirió cirugía y complicó su recuperación durante 2025.

Su regreso a las convocatorias no implicó volver a ser titular y fue marginado del plantel, entrenando de manera separada mientras buscaba resolver su futuro. A pesar de analizar varias ofertas, finalmente decidió no continuar en el fútbol profesional.

Durante este proceso, eliminó de sus redes sociales las publicaciones relacionadas a su paso por Boca, conservando solo imágenes de su carrera y momentos familiares, reflejando un cierre silencioso de su etapa como jugador.

A lo largo de su trayectoria, Lema disputó 375 partidos y logró dos títulos: la Liga de Portugal con Benfica y la Liga de Uruguay con Peñarol, además de su paso por clubes argentinos y del exterior.