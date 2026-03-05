Durante distintos operativos, personal de la Policía encontró plantas de marihuana en domicilios particulares, las cuales eran cultivadas en forma clandestina en Neuquén y Centenario.

Detallaron que uno de los allanamientos tuvo lugar en una vivienda del barrio 2 de Mayo de Neuquén, donde efectivos de la Comisaría 18 hallaron en un patio una importante cantidad de plantas que superaban los dos metros de altura. Algunas alcanzaban los 2,50 metros.

El descubrimiento fue a las 13:20 de este jueves, cuando realizaban un procedimiento a raíz de una causa que lleva adelante la Fiscalía de Actuación Genérica. Los efectivos identificaron al titular de la propiedad, un joven de 26 años.

Ante el hallazgo de las 28 plantas, los policías convocaron a personal del Departamento Antinarcóticos para que realicen el decomiso y las actuaciones correspondientes.

Por otro lado, efectivos de la Comisaría 52 en colaboración con uniformados de la Comisaría 5°, dieron cumplimiento a 2 diligencias de allanamientos en los barrios San Martín y Procrear de Centenario, con intervención de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos.

Demoraron al autor de un ilícito, un joven de 33 años, y secuestraron una garrafa de 10 kg color azul. Además, encontraron 2 plantas de cannabis sativa, que también fueron secuestradas.