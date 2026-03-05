La polémica volvió a encenderse alrededor de una amistad que supo ser muy cercana dentro del mundo del espectáculo. Esta vez fue Paula Chaves quien decidió romper el silencio y publicar un fuerte descargo en redes sociales para aclarar su distanciamiento con Zaira Nara, un tema que reaparece cada vez que surge el nombre de Facundo Pieres.

El mensaje apareció después de que la modelo volviera a ser mencionada en entrevistas vinculadas al romance que la hermana de Wanda mantuvo con el polista. Cansada de que el tema resurja una y otra vez, Paula Chaves eligió expresarse públicamente para poner un límite y explicar su versión de lo ocurrido.

En su cuenta personal, la conductora fue directa y dejó un mensaje contundente que rápidamente se viralizó. "Por Dios ¡BASTA! Dejen de nombrarme y de una vez por todas entiendan que no fue por eso nuestro distanciamiento", escribió Paula Chaves, visiblemente molesta por las especulaciones que rodean la ruptura de esa amistad.

El descargo no quedó ahí. En otro tramo del mensaje, la modelo explicó que la situación ya había sido aclarada en privado con Zaira Nara, a quien incluso le había pedido que evitara mencionarla públicamente en entrevistas. "Se lo aclaré varias veces a Zaira, incluso la última vez hace unos meses, le pedí que no me nombre más y me pidió perdón por hacerlo, justificando que se pone nerviosa con la notas".

En ese mismo hilo, la conductora también cuestionó la forma en que se interpreta el final del vínculo entre ambas. "Entiendo que es más fácil creer que fue por un hombre y no entender que muchas veces los valores que uno tiene y los intereses de cada uno, hacen que una amistad se termine", señaló al explicar su mirada sobre lo ocurrido.

Con el correr de las publicaciones, Paula Chaves dejó en claro que la insistencia mediática sobre ese tema la tiene completamente agotada. “No hago nunca esto de mostrar, pero de verdad ¡BASTA!. Estoy harta de que me pregunten hace años por lo mismo. No me fumo más la carcajadita de si yo di el visto bueno o malo con una persona que salí hace más de 20 años y que no fue nada para mí”.

La conductora también remarcó que el distanciamiento no tiene una única explicación y que responde a un proceso más profundo. En ese sentido sostuvo que “una amistad se termina por tener propósitos de vida e intereses diferentes”, una frase que volvió a poner el foco en las diferencias personales que habrían marcado el final del vínculo.

Para reforzar su postura, Paula Chaves incluso compartió la captura de un mensaje privado que le había enviado tiempo atrás a la modelo. Allí puede leerse el pedido que buscaba evitar nuevas menciones públicas: “Habíamos logrado salir del medio y ahora de nuevo nos esperan ahí a la salida de Olga, más que nada por Pepe y por mí también que es una fiaca, estamos regalados ahí. Nadie me había nombrado en esto en ningún lado y me manda tu recorte de que fuiste vos la que me nombraste. Porfi, por la linda relación que tuvimos y el cariño, no me metas más en el medio".