Un camionero fue detenido en Sierra Grande tras protagonizar una peligrosa secuencia en plena madrugada sobre la Ruta Nacional 3. En un estado de alteración notable, el hombre realizó maniobras temerarias, se enfrentó a la policía y terminó internado en el hospital local con custodia hasta que pueda ser acusado formalmente.

La historia comenzó a las 5.45 de la mañana, cuando conductores alarmados avisaron al 911 RN Emergencias sobre un camión que zigzagueaba de manera peligrosa en la cinta asfáltica. Inmediatamente se montó un operativo especial entre el personal de la Comisaría 13° y el Escuadrón de Gendarmería. Los móviles salieron a la ruta en búsqueda del Volvo FH, que generaba miedo en la ruta.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron al conductor detenido en medio de la calzada, con el vehículo inmovilizado y varias de sus pertenencias arrojadas al pavimento. La escena era caótica: un hombre fuera de sí, negándose a colaborar y desafiando a la autoridad.

La situación escaló rápidamente. Invitado a deponer su actitud, el camionero reaccionó con violencia y se trabó en lucha con los efectivos. En el forcejeo, uno de los policías resultó herido, lo que aumentó la tensión y obligó a redoblar esfuerzos para reducirlo.

Finalmente, el hombre fue controlado y trasladado al hospital de Sierra Grande. Allí, según confirmaron fuentes de Salud Pública, se dictaminó que se encontraba en un estado psicomotriz alterado, bajo los efectos de drogas. La imagen del camionero fuera de sí, custodiado por agentes en los pasillos del hospital, refleja la gravedad del episodio.

El fiscal de turno ordenó la internación bajo custodia, mientras se avanza en la investigación. Los cargos que enfrenta son contundentes: desacato a la autoridad, resistencia y conducción peligrosa. Una madrugada que pudo terminar en tragedia, pero que dejó al descubierto el impacto de las drogas en la ruta y la rápida reacción de las fuerzas de seguridad.