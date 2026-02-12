La madre de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años asesinado de 23 puñaladas por otros menores de edad en Santa Fe, está organizando una marcha en apoyo al proyecto para bajar la edad de imputabilidad, que está tratándose este jueves en diputados.

Romina Monzón, sostuvo que el Régimen Penal Juvenil impulsado por el oficialismo "va a marcar un hito en la historia", posicionándose desde lo que ocurrió con su hijo y la edad de los culpables.

La mujer está presenciando la sesión en uno de los palcos del recintos, junto a otros familiares de víctimas de menores.

Detalló que la manifestación encabezada por ella comenzará este jueves las 20 en la plaza del Congreso: “Esperamos que sea pacífica, un símbolo de unión y de cambio donde queremos las personas dejar de convertirnos en victimas”, comentó a Noticias Argentinas.

Sobre la convocatoria, la mamá de Jeremías sostuvo que “no se organizó nada particular", pero espera que aparezcan “personas autoconvocadas”.

Según Romina, el proyecto promovido desde el bloque libertario no se trata únicamente de una reforma, sino que “va a marcar un hito en la historia” ya que “cambia el enfoque”.

“Ya no cuidan al delincuente, se centra en la víctima. Se modifican el sistema de cárceles, el sistema educativo, las oficinas de niñez y los espacios para tratar las adicciones.es un suspiro para las víctimas”, aseguró Monzón.

La madre consideró también que “se agrega el proyecto donde pagan con penas ejemplares los adultos que se benefician del menor que delinque” porque “pasan a acumularse antecedentes”.