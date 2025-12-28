Hay momentos en los que la vorágine se detiene de golpe y todo se reduce a una sola preocupación: la salud de un hijo. Eso fue exactamente lo que vivió Noelia Marzol en pleno cierre de año, cuando las Fiestas, el trabajo, los cambios y los compromisos quedaron en segundo plano porque Donatello tuvo que ser operado.

La bailarina contó que la intervención fue necesaria por un tema de amígdalas y adenoides, algo que suele ser frecuente en chicos pequeños pero que, aun así, genera angustia enorme. Y, es que, para una madre, no hay preparación posible para ese instante en el que debe despedirse en la puerta del quirófano. Lo explicó con sinceridad total: “Para una madre es tremendo dejar a tu hijo en el quirófano tan chiquito. Es una sensación horrible que no se la deseo a nadie”.

Conmovida, también reconoció que eligió ser cuidadosa con los detalles médicos. No fue por secretismo, sino por empatía con otras familias que están pasando por lo mismo y todavía no atravesaron la operación. Lo dijo así: “No quiero dar mucho detalle porque sé que hay un montón de mamás que también tienen que operar a sus hijos, y medio como que no hay opción”.

La buena noticia llegó después del susto: Donatello ya está en su casa y, poco a poco, va recuperándose. Sin embargo, el proceso no es simple. Entre medicación, controles y noches con poco descanso, Noelia Marzol explicó que es un camino que requiere tiempo: “Es una situación que hay que transitar con mucha paciencia y amor“.

Como si todo eso fuera poco, el calendario no le dio respiro. A los pocos días de la cirugía, se juntaron mudanza, cumpleaños, fiestas y estreno teatral. Ella misma enumeró todo lo que se acumuló: “A los tres días de la operación de Dona nos mudamos, fue el cumple de Alfonsina y se vinieron las fiestas y el estreno de la obra en Mar del Plata”. Y, agotada pero aliviada, resumió con una frase que habla de su estado emocional: “No sé cómo estoy parada acá”.

Hoy, Noelia Marzol intenta sostenerse entre el trabajo y la maternidad, con la prioridad puesta en que su hijo esté bien. Y, más allá del cansancio, queda claro algo: el miedo, el amor y el alivio conviven en el mismo lugar cuando se trata de un hijo, y eso —como ella misma lo mostró— no se compara con nada.