Pachu Peña decidió dar un paso que hasta ahora venía evitando y mostró por primera vez en redes a su nueva pareja. Después de varios meses en los que había hablado del vínculo sin exponerlo demasiado, el humorista compartió una foto junto a Paula Paparella y terminó de confirmar públicamente una historia que, hasta este momento, se había movido con mucho más bajo perfil.

La imagen los mostró juntos en un evento, vestidos de gala y sonrientes, en una postal que rápidamente llamó la atención porque funcionó como la presentación oficial de la relación. Pachu Peña aparece con traje oscuro, mientras ella luce un vestido rojo largo. No fue una publicación cargada de palabras ni de una gran declaración, pero sí un gesto suficiente para blanquear un romance que ya llevaba tiempo en marcha.

La pareja está junta desde 2025 y ella es Paula Paparella, hija del estilista Leo Paparella. Aunque tiene un apellido conocido, no forma parte del mundo del espectáculo y, de hecho, mantiene una vida bastante reservada. Esa elección por el bajo perfil es una de las razones por las que la aparición pública junto al humorista no pasó inadvertida y generó repercusión enseguida.

Tiempo atrás, el propio humorista ya había contado cómo se había dado el inicio del vínculo. “Coincidimos de casualidad. Venía mal con mi exmujer y nada. Nos estamos conociendo, pasándola bien, yendo a comer con gente amiga”, había dicho, al referirse a una relación que comenzó en medio de un momento personal sensible, después del desgaste que dejó su separación.

Ese dato no es menor, porque Pachu Peña estuvo durante dos décadas con Felicitas Isse Moyano, madre de sus cuatro hijos. Por eso, cuando habló de esta nueva etapa, eligió hacerlo con cautela y sin promesas grandilocuentes. “No estoy proyectando nada, es un día a día. Estoy muy bien, pensando en mis hijos”, explicó en su momento, dejando claro que su prioridad seguía puesta en el plano familiar.

En ese marco, la foto compartida ahora parece marcar otra instancia en la historia. No ya la del vínculo que recién empieza y se guarda en la intimidad, sino la de una relación que encontró suficiente estabilidad como para mostrarse. El actor no necesitó una presentación formal ni una entrevista para hacerlo: le alcanzó con una imagen para dejar ver que esta vez decidió correrse del hermetismo.

Así, el humorista abrió una ventana a un costado personal que suele resguardar bastante. Y aunque la publicación fue simple, tuvo el peso de una confirmación largamente postergada. Después de meses de hablar del tema sin exponer a su pareja, Pachu finalmente la mostró. Y con eso, la relación dejó de ser un dato contado para convertirse en una escena pública.