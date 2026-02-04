La tensión mediática y judicial volvió a escalar luego de que Elba Marcovecchio decidiera salir públicamente a responderle a Wanda Nara, tras las acusaciones que la conductora lanzó contra Mauro Icardi en distintos programas de televisión. La letrada habló con Intrusos (América TV) y fue contundente al desmentir los dichos que circularon en las últimas horas.

Durante la charla con Adrián Pallares y el equipo del ciclo, Elba Marcovecchio explicó que las declaraciones de Wanda Nara obligaron a dar aclaraciones públicas sobre un tema que, según ella, ya está debidamente aclarado en la Justicia. “Sale la señora Wanda Nara a instalar cosas que no son y nos coloca en la situación de tener que aclararlo en medios”, expresó.

En ese sentido, la abogada fue categórica al referirse a la cifra que se mencionó en televisión y que generó fuerte repercusión. “No te puedo decir la cifra, pero lo que se dijo no es real. Es menos, es lo que puedo decir. Son cuestiones que tienen que tratarse en el expediente”, sostuvo Marcovecchio, buscando poner un freno a la polémica.

Además, Elba Marcovecchio cuestionó con dureza la estrategia mediática de Wanda Nara y remarcó que la exposición pública no juega a favor en el plano judicial. “Cuanto más se somete a los medios, menos razón hay en el expediente… hay un discurso televisivo que no tiene nada que ver”, afirmó sin rodeos.

Lejos de suavizar sus palabras, la abogada volvió a insistir con una frase tajante que resonó fuerte en el estudio. “Si más se somete a los medios, menos razón tenés”, sentenció Elba Marcovecchio, marcando una clara diferencia entre lo que se dice en televisión y lo que figura en la causa.

Visiblemente molesta, la representante legal de Mauro Icardi calificó como “grosero” lo ocurrido en las últimas horas. “Lo que hizo y dijo ayer es grosero”, expresó en referencia a la exposición de Wanda Nara en otros programas, donde volvió a hablar del conflicto.

Por otro lado, Elba Marcovecchio se mostró abierta al diálogo y aseguró estar “contenta” con la incorporación de Ana Rosenfeld en la causa, con el objetivo de intentar llegar a un acuerdo entre las partes y descomprimir el enfrentamiento.

Mientras tanto, Mauro Icardi continúa firme con su pedido judicial para que sus hijas regresen al país donde reside actualmente, en un conflicto que sigue sumando capítulos tanto en tribunales como en los medios.