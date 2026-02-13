Juan Portillo, el mediocampista de River que salió lesionado en el partido de la 5ª fecha ante Argentinos Juniors en La Paternal, recibió el peor diagnóstico para su rodilla de la pierna derecha: rotura del ligamento cruzado anterior.

Por prescripción médica y antecedentes, además de ser operado en los próximos días, el futbolista misionero iniciará una larga recuperación que llevará no menos de un semestre y que se puede extender hasta 8 meses. Prácticamente, lo que resta de la temporada.

Ante esta situación, por reglamento, el Millonario quedará habilitado para abrir una nueva ventana en el mercado de pases por el lapso de 10 días, una vez que se presenten todos los papeles médicos correspondientes ante la AFA.

Marcelo Gallardo tendrá una ventana inesperada de 10 días para incorporar a algún jugador en lugar de Juan Portillo.

Sin fortuna

River, además de estar un pésimo momento individual y colectivo desde lo futbolístico, no está contando con ninguna dosis de fortuna.

El ejemplo más claro es justamente la lesión de Portillo, quien había ingresado apenas tres minutos antes de su desafortunada jugada en el “Diego Maradona” por su compañero Aníbal Moreno, quien pidió el cambio por una molestia muscular cuando el equipo ya caía por 1 a 0 ante el dueño de casa.

Ante este panorama, ambos jugadores serían baja para el cruce de entre semana contra Ciudad Bolívar por la Copa Argentina y habrá que ver si el ex Palmeiras llega en condiciones para el cruce con Vélez por la 6ª fecha del Apertura doméstico.

El ex Talleres fue a disputar una pelota con Federico Fattori en mitad de cancha, tras un mal control de balón de su parte, pero cuando se alistaba para trabar disputar el balón, su pierna de apoyo se trabó en el suelo y provocó la mecánica de la grave lesión.

Inmediatamente, sus lágrimas en el campo de juego no reflejaban sólo el dolor personal, sino el sentimiento interno de que algo grave había sucedido en su físico. Finalmente, a menos de 24 horas del hecho, los estudios efectuados por la institución arrojaron el diagnóstico definitivo.