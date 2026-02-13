Franco Colapinto volvió a dejar señales positivas en la jornada final de los test de pretemporada de la Formula 1 en Bahréin. En el circuito de Sakhir, el piloto argentino finalizó octavo en la última práctica y cerró una semana de intenso trabajo con buenas sensaciones a bordo del Alpine A526.

El representante de Pilar acumuló 144 vueltas sin inconvenientes mecánicos, un dato central en esta etapa del calendario, donde la fiabilidad y la recopilación de datos son prioridad absoluta. El equipo planificó una jornada completa: comenzó con neumáticos de compuesto medio para evaluar el balance general del auto y luego realizó simulaciones con gomas blandas, enfocadas tanto en ritmo de carrera como en vueltas de clasificación.

Su mejor registro inicial fue de 1m36s874, quedando a 2s956 del líder de la sesión, George Russell, quien marcó 1m33s918 con su Mercedes. Sin embargo, en el último ensayo logró mejorar hasta 1m35s806, reduciendo la brecha y mostrando evolución en el rendimiento.

La referencia absoluta del día fue Andrea Kimi Antonelli, que se quedó con el mejor tiempo (1m33s669), escoltado por su compañero de equipo. Detrás se ubicaron Lewis Hamilton con Ferrari y Max Verstappen con Red Bull, en una tanda que volvió a mostrar a las escuderías principales afinando detalles.

Más allá de las diferencias lógicas en tiempos, en Alpine valoraron la regularidad del argentino en tandas largas y la respuesta general del auto. En una pretemporada donde cada kilómetro cuenta, Colapinto cerró con solidez y dejó claro que el trabajo de base está hecho. Ahora, el desafío será trasladar esas buenas sensaciones al inicio oficial del campeonato.