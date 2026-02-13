La participación de Snoop Dogg en la cobertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 volvió a reflejarse en los índices de audiencia de NBC. El artista retomó su rol como corresponsal tras su experiencia en París 2024, ampliando el alcance de la transmisión hacia públicos menos habituales de los deportes de invierno.

Según informó la cadena, la audiencia media en los primeros días de competencia alcanzó los 26.500.000 espectadores, la cifra más alta en esta etapa del acontecimiento desde los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 2014. Además, el segmento emitido inmediatamente después del Super Bowl LX reunió a 42 millones de personas, un 73% más que el registro equivalente durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022.

Más allá de las entrevistas y apariciones en vivo, Snoop Dogg fue designado en diciembre de 2025 como entrenador honorario del equipo estadounidense de skeleton, lo que incrementó su presencia narrativa dentro de la cobertura. La cadena también señaló que alcanzó niveles récord de ventas publicitarias para una edición invernal, aunque no detalló cifras oficiales.

En términos de negocio, Comcast, empresa matriz de NBC, invirtió 1.030 millones de dólares en los derechos de transmisión para Milán-Cortina. En la edición anterior, la operación de Pekín generó 963 millones de dólares en ingresos, mientras que para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 en los Alpes franceses el monto por derechos ya fue fijado en 1.080 millones de dólares.