Efectivos de la Dirección Delitos Neuquén, a través de la División Recaptura de Evadidos, concretaron este jueves la detención de un hombre que permanecía prófugo de la Justicia provincial.

El procedimiento se realizó en la vía pública, en el sector oeste de la ciudad de Neuquén, tras varios días de tareas de inteligencia y observación. Según informaron fuentes policiales, la aprehensión se llevó a cabo sin que el sospechoso ofreciera resistencia.

Orden judicial y causas en trámite

La medida se originó a partir de una orden de rebeldía y captura dispuesta el 11 de febrero por la jueza de Garantía Carina Álvarez, en el marco de expedientes en trámite en el fuero penal.

Las causas judiciales están vinculadas a la portación y tenencia ilegal de armas, lesiones y resistencia a la autoridad.

A partir del requerimiento judicial, la Unidad Fiscal de Actuaciones Genéricas, a cargo de la fiscal Valeria Panozzo, solicitó la intervención del personal investigativo para dar con el paradero del imputado.

Traslado y situación procesal

Tras la detención, el hombre fue trasladado a dependencias del Departamento Delitos contra la Propiedad y Leyes Especiales, donde se realizaron las actuaciones correspondientes.

Desde la fiscalía se dispuso que permanezca privado de la libertad hasta la audiencia de formulación de cargos prevista para la jornada siguiente, instancia en la que se definirá su situación procesal.