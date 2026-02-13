El regreso de Lali Espósito a los escenarios no pasó desapercibido. En la Fiesta del Mate en Paraná, la cantante inauguró el 2026 con un show cargado de potencia visual y política, marcando el pulso de lo que será un año clave en su carrera, con dos fechas agotadas en River Plate el 6 y 7 de junio. Pero más allá del espectáculo musical, el foco estuvo puesto en su impactante look punk.

Detrás de esta nueva identidad está Maru Venancio, la estilista que acompaña a Lali Espósito desde hace cinco años y que volvió a apostar por una construcción estética fuerte y coherente. La artista dejó en claro su postura arriba del escenario con frases como “qué triste, qué peligroso”, en una clara interpelación al clima social actual, integrando el descontento en su narrativa pop.

La inspiración remite directamente al universo de Vivienne Westwood, la diseñadora británica que junto a Malcolm McLaren revolucionó la moda en los años 70 al vestir a los Sex Pistols. Las referencias no fueron sutiles: minifalda tartán con ruedo desflecado, espíritu insurgente y guiños al archivo punk que marcó una época.

El uso del cuadro escocés evoca la histórica colección Pirate de 1981, con la que Vivienne Westwood redefinió la silueta británica. La estética de tienda SEX, epicentro del movimiento londinense, sobrevoló cada detalle del outfit que presentó Lali Espósito, resignificado en clave contemporánea.

El cinturón colorado con hebilla dorada y múltiples ojales sumó dramatismo. En la iconografía punk, este accesorio fue símbolo de provocación, popularizado por figuras como Sid Vicious, bajista de los Sex Pistols, quien lo convirtió en parte de su sello personal.

La chaqueta cropped camuflada aportó una tensión interesante al conjunto. El camouflage, adoptado por el punk como ironía frente al discurso militar durante la Guerra Fría, se fusionó con botones dorados alineados, un guiño a la sastrería clásica que Vivienne Westwood supo deconstruir a lo largo de su carrera.

El estilismo se completó con medias de red, borcegos estilo Dr. Martens, pelo al estilo Joan Jett y un soutien bordado visible bajo el top. Así, Lali Espósito no solo presentó un show: ofreció un manifiesto visual que entiende que la moda hoy se viraliza en cuestión de horas. Su punk 2026 no abandona la rebeldía, pero la adapta al lenguaje del algoritmo y las redes sociales.