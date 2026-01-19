La imagen no necesita contexto y, aun así, lo dice todo. Las manos entrelazadas, una cama de hospital y el silencio que queda cuando ya no hay nada más por hacer. Cecilia Bolocco eligió ese gesto mínimo para despedir a su madre, convertirlo en un adiós público y exponer el momento delicado que atraviesa.

El sábado 17 de febrero falleció Rose Marie Fonck, madre de Cecilia Bolocco, a los 90 años, luego de atravesar una enfermedad larga y compleja. Los últimos días transcurrieron en una clínica, rodeada por su familia más cercana, en un proceso que fue tan íntimo como doloroso. La noticia se conoció horas después y tuvo un impacto inmediato por la forma en que fue comunicada.

Fue la propia conductora quien decidió contar lo ocurrido a través de sus redes sociales. No lo hizo con un comunicado ni con una frase genérica, sino con palabras atravesadas por el duelo. “Mi adorada mamá, no tengo palabras para despedirte. Solo quiero darte las gracias por tu extraordinario ejemplo de bondad, espiritualidad y fortaleza”, escribió la conductora junto a una serie de imágenes tomadas durante la internación.

En ese mismo mensaje, Cecilia Bolocco profundizó en el vínculo que la unía a Rose Marie Fonck y en la huella que le dejó como madre y como persona. “Dedicaste tu vida entera a servir, a dar y darte a otros, siempre pendiente del más débil. Tu ejemplo y amor vivirá por siempre en mi corazón. Por favor desde ahí sigue enseñándome el camino. Te amo mamá”, agregó, dejando al descubierto un costado profundamente íntimo.

La despedida no fue solo de ella. Diana, hermana de Cecilia Bolocco, también compartió una imagen desde la clínica que terminó de dimensionar la escena: varias manos sosteniendo la de su madre en un último gesto de compañía. “Vuela alto mamita adorada”, escribió, sin agregar más palabras, como si cualquier explicación resultara innecesaria.

Quien sumó una de las postales más sensibles fue Máximo Bolocco Menem. En una de las imágenes se lo ve besando las manos de su abuela mientras ella lo abraza, ambos contenidos en el mismo encuadre. “Hasta siempre, mi Roli”, escribió el joven, acompañado por un corazón blanco. Más tarde publicó otra foto, nuevamente tomados de la mano, con emojis de infinito, reforzando el lazo que los unía.