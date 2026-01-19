El repechaje de MasterChef Celebrity dejó de ser una instancia de espera y se convirtió en una puerta directa de regreso. En la gala del domingo 18 de enero, el certamen definió a su primer reincorporado y marcó un giro inesperado en la dinámica del programa, con una decisión que sorprendió tanto a los participantes como al público: Rusherking es el nuevo integrante del show.

La noche comenzó con un anuncio que alteró por completo los planes. Antes de que los concursantes se pusieran a cocinar, Wanda Nara comunicó que no se trataría de una jornada más de evaluación: el mejor plato de la velada permitiría volver de inmediato a la competencia principal. La tensión cambió de escala y cada movimiento pasó a ser decisivo.

La consigna empujó a los participantes a un terreno exigente. La prueba fue de pastelería, con las frutas como eje central del plato, un desafío que obligó a salir de la comodidad y a ajustar precisión, técnica y sabor en poco tiempo. Desde el inicio quedó claro que no habría margen para errores.

Tras la degustación, el jurado comenzó a ordenar el tablero. Donato de Santis fue el primero en bajar nombres y dejó fuera de la definición a Emilia Attias y Walas. Luego, Germán Martitegui hizo lo propio con Ariel Puchetta, Sofía Martínez y Esther Goris, quienes deberán seguir intentando en las próximas galas de repechaje.

La definición quedó reducida a dos cocinas. Damián Betular llamó al frente a Julia Calvo y a Rusherking, y el silencio se apoderó del estudio. Tras evaluar los platos y destacar los aciertos, el chef anunció que el mejor trabajo de la noche había sido el del músico santiagueño, que así tuvo su primer delantal blanco y aseguró su ingreso a MasterChef Celebrity.

Rusherking reaccionó con euforia inmediata. Subió corriendo al balcón, celebró el resultado y selló el momento con un freestyle improvisado, dejando en claro que esta segunda oportunidad no la piensa desaprovechar. Su ingreso marca también un cambio de clima: vuelve con más confianza y con la intención de mostrarse competitivo en la cocina.

El repechaje, sin embargo, no terminó. La producción ya confirmó que habrá al menos otro regreso en la llamada “gala del regreso”, donde seguirán en carrera Sofía Martínez, Emilia Attias, Walas, Julia Calvo, Ariel Puchetta y Esther Goris. Con este primer ingreso consumado, MasterChef Celebrity abrió una nueva etapa en la que cada plato puede redefinir el juego.