A fines de diciembre, Punta del Este se convierte en el destino preferido por numerosas celebridades argentinas que buscan disfrutar de las fiestas y la temporada de verano en Uruguay.

Este año, Wanda Nara llegó en avión privado junto a su pareja, Martín Migueles, y sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto, además de sus padres Andrés Nara y Nora Colosimo. Sin embargo, sus hijas permanecen en Argentina con Mauro Icardi y la China Suárez.

Por su parte, Zaira Nara también viajó con sus hijos Malaika y Vigo a la casa que recientemente construyó en la zona de José Ignacio. La modelo suele visitar la región cada año para participar en desfiles y campañas de verano.

Una presencia habitual en el Este es Pampita, quien arribó acompañada de sus hijos y su pareja, Martín Pepa. En las últimas horas, fueron vistos en el Sanatorio Cantegril, donde Pampita aclaró que estaban acompañando a una amiga.

En el aeropuerto local se reencontraron dos íconos de la cultura argentina: el bailarín Julio Bocca, que manifestó su alegría por llegar a la costa uruguaya, y el actor Ricardo Darín, quien se mostró entusiasmado ante la inminente llegada de su primer nieto, fruto del hijo de Chino Darín y Úrsula Corberó.

Leonardo Sbaraglia es otro reconocido actor que ya se encuentra en Punta del Este, junto con jóvenes modelos e influencers como Lola Latorre, hija de Yanina y Diego Latorre, quienes comienzan a sumarse a la temporada.

Además, otras personalidades que optaron por veranear en la zona incluyen a Zulema Menem, que celebró su cumpleaños allí, el empresario Cristiano Ratazzi, el político Gustavo Posse y el juez Horacio Rosatti.

