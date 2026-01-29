El evento avanzaba con normalidad hasta que una escena inesperada quebró el clima y dejó todo en evidencia. Karina Jelinek estaba trabajando en Punta del Este cuando un hombre se le acercó de manera intempestiva e intentó besarla sin su consentimiento. El gesto fue breve, pero suficiente para generar impacto y abrir una fuerte discusión una vez que el video comenzó a circular.

El episodio ocurrió durante un evento de moda realizado en la Parada 8, en el marco del Punta Fashion Sunset. Aunque el hecho tuvo lugar el viernes 16 de enero, recién tomó dimensión pública cuando se difundieron las imágenes que registraron el momento exacto. En el video se observa cómo el hombre se abalanza sobre Karina Jelinek justo antes de que ella inicie su pasada.

La reacción de la modelo fue inmediata. Logró correr el rostro para evitar el beso, pero su incomodidad quedó expuesta en su expresión. El gesto de enojo y sorpresa fue evidente y no pasó desapercibido para quienes estaban presentes ni para quienes luego vieron la grabación, que se replicó rápidamente en redes y programas de televisión.

El periodista uruguayo Gustavo Descalzi describió la secuencia en Lape Club Social (América) y aportó detalles del contexto en el que ocurrió el hecho. “Es en el momento del inicio de la pasada cuando aparece este impresentable, que estaba ahí a lado e intenta darle un beso a Karina. Vemos la cara de estupor de Karina. Ella, como es profesional, pone cara de poker”, relató al aire, mientras las imágenes se repetían en pantalla.

Descalzi también hizo una aclaración desde el punto de vista legal, diferenciando lo ocurrido de otras situaciones habituales. “Según la ley de Uruguay, no es un acto de acoso sexual, es de violencia sexual”, explicó, y amplió: “Cuando alguien le toca la cola a una mujer en el colectivo sigue”, en referencia a cómo se encuadran este tipo de hechos en la legislación local.

En su análisis, el periodista apuntó además a las fallas organizativas del evento. “Estaba mal armado todo. Nadie sabe quién es este hombre, pero estaba habilitado”, señaló, y sumó un dato que generó aún más preocupación: “No había seguridad alguna. El evento estaba estallado. A Pampita la tuvo que sacar la dueña del lugar con seis mozos, podría haber pasado cualquier disparate”.

Por último, se aclaró que Karina Jelinek no realizó una denuncia formal contra el hombre que intentó besarla. “Creo que minimizó el tema”, comentó Descalzi, mientras la escena volvía a reproducirse. El video, sin embargo, ya había hablado por sí solo y dejó expuesto un episodio que generó rechazo inmediato y volvió a poner el foco en situaciones que, lejos de ser aisladas, siguen ocurriendo en espacios públicos.