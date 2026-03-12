La cantante Loy Joseph se presentará este sábado 14 de marzo a las 21 horas en C3, ubicado en San Martín 55 de la ciudad de Neuquén, en una noche que promete música, celebración y sorpresas para el público.

El espectáculo marcará la primera presentación del año 2026 para la artista, quien compartirá escenario con Gena Peralta en un concierto especialmente pensado para la ocasión. Durante la velada, ambas interpretarán un repertorio que combinará boleros, soul y zambas, en un formato íntimo que busca generar un clima cercano con el público.

Como parte del cierre del show, también se sumará AMPEN, el grupo vocal de gospel dirigido por Loy Joseph, que aportará un momento especial dentro de la propuesta musical de la noche. Además de la música, el evento contará con sorpresas y sorteos durante la velada. Gracias al acompañamiento de distintos sponsors, se entregarán premios pensados especialmente para el público femenino que asista al espectáculo.

La presentación también funcionará como puntapié inicial de un año con una agenda cargada para la cantante. Loy Joseph anticipó que durante 2026 realizará shows en distintos formatos, desde presentaciones acústicas hasta conciertos con banda completa, además de lanzar un nuevo ciclo mensual junto al grupo AMPEN que será anunciado próximamente.

A esto se sumará otro paso importante en su carrera: la publicación de sus primeras canciones originales, previstas para este mismo año.

La invitación está hecha para este sábado 14 de marzo a las 21 horas en C3, San Martín 55, en la ciudad de Neuquén, para disfrutar de una noche de música en vivo que marcará el comienzo de un nuevo capítulo artístico para Loy Joseph.