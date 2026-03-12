El intendente de San Antonio Oeste, Adrián Casadei, aseguró que la ciudad ya empieza a sentir el impacto económico del desarrollo del gas natural licuado (GNL) en la región y anticipó una serie de proyectos que buscan aprovechar ese impulso. Entre ellos se destacan la creación de un nuevo parque industrial de gran escala, la reactivación de una planta pesquera paralizada y una estrategia para atraer inversiones vinculadas al movimiento energético que se proyecta para el Golfo San Matías.

En ese contexto, el jefe comunal sostuvo que el movimiento que genera el avance de los proyectos energéticos ya empieza a notarse en la vida cotidiana de la ciudad. Según explicó, la llegada de empresas, técnicos y trabajadores vinculados a las obras comenzó a dinamizar la economía local, desde el sector comercial hasta los servicios.

Pero además, Casadei dejó en claro que el objetivo es que ese crecimiento no sea pasajero. Por eso adelantó que el municipio analiza la creación de un nuevo parque industrial que permitiría ordenar la expansión productiva de la ciudad y ofrecer tierras preparadas para la radicación de empresas.

El proyecto contempla el desarrollo de un predio de aproximadamente 200 hectáreas que se ubicaría en una zona estratégica del ejido urbano. Para avanzar con esa iniciativa, el municipio trabaja en paralelo en la relocalización del actual basural y en la puesta en marcha de un relleno sanitario que permita liberar terrenos para el desarrollo industrial.

En paralelo, otro de los temas que aparece en la agenda municipal es la situación de la actividad pesquera. En ese sentido, el intendente se refirió a la planta ex Río Salado, una estructura clave para la economía local que permanece paralizada desde hace tiempo y cuya reapertura podría significar un fuerte alivio para decenas de trabajadores del sector.

Según indicó, existen conversaciones con posibles inversores interesados en reactivar la producción. Sin embargo, remarcó que cualquier nuevo proyecto deberá ofrecer garantías para evitar que se repitan experiencias empresariales fallidas que terminaron afectando tanto a los trabajadores como a la economía de la ciudad.

Mientras tanto, el municipio también avanza con obras y mejoras en distintos espacios públicos, en un intento por preparar a la ciudad para el crecimiento que podría generar el desarrollo energético en la costa rionegrina.