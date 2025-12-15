Desde que se conoció la detención de Nicolás Payarola a fines de noviembre, el nombre de Wanda Nara quedó inevitablemente ligado a la causa por estafa que investiga la Justicia. Sin embargo, durante semanas, la empresaria y figura mediática eligió el silencio absoluto, evitando pronunciarse sobre su ex abogado y sobre las versiones que la vinculaban indirectamente al expediente judicial.

Las especulaciones crecieron luego de los allanamientos realizados en el marco de la causa judicial, donde trascendió que se habrían encontrado documentos que relacionarían a Wanda Nara con supuestos manejos irregulares de Nicolás Payarola. A pesar de los rumores, la conductora nunca salió a desmentir ni confirmar esas versiones, lo que alimentó aún más el misterio alrededor de su rol en el caso.

Este lunes 15 de diciembre, finalmente, Wanda Nara se presentó a declarar como testigo por pedido del fiscal Cosme Iribarren, titular de la UFI Benavídez. Según trascendió, la mediática respondió sin evasivas cada una de las preguntas formuladas y su declaración habría resultado determinante para complicar la situación judicial de Nicolás Payarola.

Entre las denuncias que pesan sobre el abogado, una de las más delicadas tiene como denunciante a Macarena Posse. La letrada sostiene que Nicolás Payarola le adeuda una suma cercana a los 600 mil dólares tras la rescisión de un contrato profesional vinculado a la representación legal de Wanda Nara en su divorcio con Mauro Icardi.

En ese contexto, la defensa solicitó que la empresaria fuera citada a declarar. Durante su testimonio, Wanda Nara habría aclarado que, si bien existía un vínculo laboral con Macarena Posse, ella nunca firmó la revocatoria del contrato. Según su declaración, la salida de la abogada no fue una decisión personal sino una determinación tomada por Nicolás Payarola.

Siempre de acuerdo a la información filtrada, Wanda Nara explicó que su entonces abogado le manifestó que Macarena Posse “no estaba llevando bien las cosas”, motivo por el cual decidió desplazarla de la causa. Esta aclaración sería clave para deslindar responsabilidades y reforzar las acusaciones que pesan sobre Nicolás Payarola.

El testimonio de la mediática habría generado un fuerte impacto en el expediente judicial, ya que aportó precisiones sobre el manejo interno de su defensa legal y el rol que cumplía Nicolás Payarola en la toma de decisiones. Para la fiscalía, estos detalles podrían ser fundamentales para avanzar en la investigación por estafa.

Al retirarse de la fiscalía, la conductora de MasterChef Celebrity evitó profundizar sobre lo ocurrido puertas adentro. Con pocas palabras, Wanda Nara aseguró no tener temor y remarcó que su presencia fue para colaborar con la Justicia. “Vine a ayudar, no tengo nada que ver con esto”, afirmó, intentando ponerle un punto final a un capítulo que promete seguir generando repercusiones.