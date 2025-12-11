El clima en Telefe vuelve a sacudirse con un enfrentamiento inesperado: Wanda Nara y Verónica Lozano quedaron envueltas en una disputa que crece a medida que avanza la programación del canal. Mientras Wanda celebra su renovación contractual, la aparición de un nuevo nombre para Bake Off habría desencadenado una incomodidad difícil de disimular.

La tensión explotó cuando Verónica Lozano dejó entrever que podría liderar la próxima temporada de Bake Off, un programa que Wanda Nara ya condujo y al que le había tomado un cariño especial desde su regreso a la televisión local. La posibilidad de que otra figura ocupe ese espacio reavivó chispazos entre ambas, recordando incluso que compartieron edición: con Vero como participante y Wanda en la conducción.

El conflicto tomó forma pública de la mano de Yanina Latorre en SQP, quien no dudó en exponer el malestar de la empresaria. “Wanda está odiada con que se esté hablando de Verónica en Bake Off porque ella sintió que iba a ser la reina de Telefe”, afirmó la panelista, marcando el tono del enojo que habría surgido puertas adentro del canal.

Según Latorre, la crisis no se limita a la llegada de Verónica Lozano, sino a un escenario más amplio. “A Wanda le está molestando tanta contratación de gente buena como Evangelina, Marixa, Sofí Martínez, que está muy bancada. Ella ve como que le están haciendo sombra y que se diluye un poco su presencia”, reveló, describiendo un panorama donde Wanda siente que su protagonismo se achica.

La panelista insistió en que el enfrentamiento ya superó el nivel de los rumores y escaló a una batalla silenciosa por espacios en pantalla. “Wanda está odiada y Vero va por todo”, aseguró, reforzando la idea de una disputa que no solo enfrenta estilos, sino también ambiciones dentro del canal.

La situación no sorprende del todo si se repasa el paso de Verónica Lozano por la última edición de Bake Off Famosos, donde su performance fue celebrada tanto por la audiencia como por el equipo de producción. Esa buena imagen habría impulsado a Telefe a considerarla para la conducción, generando el choque directo con los planes de Wanda Nara para 2026.

Como si fuera poco, la relación entre ambas ya venía desgastada por un episodio reciente: la visita de Johnny Depp al país. Mientras Vero Lozano lo entrevistaba en Cortá por Lozano, Wanda Nara irrumpió para sacarse una foto, lo que generó malestar en el estudio. “Me parece que hubiera estado bueno que subiera la foto después del programa, o incluso que agradezca, pero bueno, Wanda es así, le gana el ego”, había dicho la psicóloga, alimentando la fricción entre ambas conductoras.

El resultado es un clima caliente dentro de Telefe, donde los roles para 2025 todavía no están del todo definidos y la interna Wanda–Vero promete seguir dando capítulos. Por ahora, lo único claro es que el desembarco de Verónica Lozano en Bake Off reactivó una competencia que parecía dormida, y que dejó a Wanda Nara en un estado de enojo que ya pocos intentan disimular.