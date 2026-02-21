El 20 de febrero quedó grabado para siempre en la vida de Emily Lucius y Rodrigo Valladares Macri, quienes dieron el “sí” en el registro civil de la calle Uruguay. La pareja selló su amor en una ceremonia íntima, rodeada de familiares y amigos cercanos, en un evento donde la emoción y el estilo fueron protagonistas absolutos.

Fiel a su esencia digital, Emily Lucius compartió en sus redes sociales las primeras imágenes del gran día y revolucionó a sus seguidores. Las postales reflejaron un clima cálido y distendido, con una estética moderna que se alejó de los formatos tradicionales y mostró cada detalle cuidadosamente elegido.

Entre los invitados destacados estuvo Mauricio Macri, tío del novio, quien acompañó a Rodrigo Valladares Macri en este momento tan especial. Su presencia no pasó inadvertida y sumó un condimento extra a una jornada que reunió a figuras del entorno más cercano de los novios.

También dijeron presente Belu Lucius, hermana de la novia y testigo del civil, junto a Nico Peralta y Rocío Marengo, quienes compartieron imágenes del festejo. Belu apostó por un vestido sin breteles de falda larga en tonos pasteles con ilustraciones de naturaleza firmado por Natalia Antolín, un look romántico y fresco que captó todas las miradas.

Para el civil, Emily Lucius eligió un estilismo total white de dos piezas que combinó elegancia y modernidad. Lució una falda larga acampanada hasta el piso con una delicada abertura lateral y un crop top sin breteles, logrando un equilibrio perfecto entre sofisticación y frescura.

La influencer completó su outfit con stilettos blancos clásicos, un sombrero adornado con flores y anteojos de sol de marco blanco, aportando personalidad al conjunto. El ramo de flores naturales terminó de consolidar una estética romántica y descontracturada, ideal para una boda urbana con sello propio.

Por su parte, Rodrigo Valladares Macri optó por un traje camel, camisa blanca sin corbata y zapatos de cuero tostados. Su elección acompañó la línea relajada pero elegante de la ceremonia, generando una armonía cromática con el look de la novia y reforzando el concepto moderno del evento.

Tras el paso por el civil, los recién casados celebraron en un salón junto a sus seres queridos. Con esta unión, Emily Lucius y Rodrigo Valladares Macri dieron inicio oficial a una nueva etapa, marcada por el amor, la complicidad y un inconfundible sello fashion que quedó plasmado en cada imagen compartida.