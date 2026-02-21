Nicki Nicole vivió una noche soñada en el Teatro Colón, donde presentó un espectáculo sinfónico que marcó un antes y un después en su carrera. Tras reprogramar su show por el paro general de la CGT, la rosarina finalmente salió a escena acompañada por la orquesta dirigida por Nicolás Sorín y conquistó a más de 2500 personas que colmaron la sala. “Tenía que soltar lo que no era yo y volver a nacer”, se escuchó en un relato grabado por la propia artista.

Con apenas 25 años, Nicki Nicole se convirtió en la primera mujer de la música urbana en ofrecer un concierto completo en el coliseo porteño, inaugurado en 1908. Allí donde brillaron clásicos como La Traviata y El lago de los cisnes, la cantante apostó a unir el trap con la potencia de una orquesta en vivo, consolidando su lugar en la escena internacional tras su nominación a los Grammys Latinos.

El show comenzó puntual a las 20:01 con un vals interpretado por la orquesta. Minutos después, con las luces tenues iluminando la sala, sonó una versión sinfónica de “Wapo Traketero”, el tema que lanzó su carrera. Vestida con un esmoquin negro, la artista caminó hacia el centro del escenario y encarnó su personaje arrabalero ante la ovación del público.

A lo largo de una hora y media, Nicki Nicole desplegó una puesta teatral inspirada en símbolos como el sol, la luna y las estrellas, con guiños a La Flauta Mágica de Wolfgang Amadeus Mozart. Hubo coros de adultos y niños, escenas oníricas y una narrativa que relató la búsqueda de su “propia estrella”.

Uno de los momentos más emotivos llegó con “Boquitas pintadas”, versión que popularizó Tan Biónica, cuando la cantante interactuó con una niña que representaba su infancia. El segmento culminó con “Años luz” y la participación de una mezzosoprano que sorprendió desde un palco.

La noche también tuvo invitados de lujo. Milo J apareció para interpretar “Dispara” y “Alumbre”, mientras que Cazzu se sumó con un cover de Soda Stereo, “Zona de promesas”, tema que también interpretaron Gustavo Cerati y Mercedes Sosa. Más tarde, Jorge Drexler emocionó al público con “Sea”.

Entre los presentes estuvo Luck Ra, quien celebró su cumpleaños número 27 y recibió el saludo de todo el teatro. El cierre llegó con “Parte de ti”, donde, con lágrimas en los ojos, Nicki Nicole expresó: “Hay que seguir buscando volver a uno mismo”. Así, la rosarina selló su consagración bajo la cúpula del Colón.

La ovación final fue de pie y se extendió durante varios minutos, con el público coreando su nombre en cada rincón del teatro. Desde la platea hasta el paraíso, la emoción fue compartida y confirmó que Nicki Nicole logró algo más que un recital: tendió un puente entre generaciones y estilos, llevando la música urbana a un espacio históricamente reservado para la lírica y el ballet.

Con esta presentación en el Teatro Colón, la artista no solo reafirmó su crecimiento artístico sino que también dejó una huella en la cultura popular argentina. La noche sinfónica de Nicki Nicole quedará como un hito en su carrera y como una muestra de que los límites entre géneros pueden romperse cuando el talento, la ambición y la sensibilidad se encuentran en el momento justo.