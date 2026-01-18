El accidente ocurrió en una escena cotidiana, sin sirenas previas ni alertas que anticiparan lo que estaba por pasar. Una calle del barrio porteño de Belgrano, tránsito moderado y una maniobra inesperada bastaron para que Marta Fort quedara involucrada en un episodio que generó preocupación inmediata. La víctima fue una mujer de 89 años, quien terminó siendo la más afectada por el impacto y debió recibir atención médica urgente.

Con el correr de las horas, comenzaron a conocerse detalles que llevaron algo de tranquilidad, sobre todo en relación con el estado de salud de la mujer atropellada. Si bien el momento fue crítico y requirió la intervención de personal especializado, los médicos descartaron un cuadro de gravedad extrema, aunque el seguimiento continúa siendo clave por la edad de la paciente.

El hecho se produjo cuando la mujer cruzó la calle fuera de la senda peatonal, una maniobra que, según explicaron desde el entorno legal de la joven, fue determinante. El abogado de Marta Fort, César Carroza, dio precisiones sobre la mecánica del accidente y fue contundente al describirlo: “Fue un accidente de tránsito. Lamentablemente la señora cruzó por la mitad de la calle, transformándose en una situación imprevisible”.

Tras el impacto, la prioridad fue la asistencia inmediata. Personal policial y el SAME intervinieron rápidamente en el lugar, y la mujer fue trasladada para su evaluación médica. Sobre este punto, el letrado confirmó sin rodeos: “Se la llevó el SAME”, ratificando que el protocolo se activó de forma inmediata.

En paralelo, se despejaron dudas sobre la situación de Marta Fort luego del choque. La joven no sufrió lesiones de consideración y permaneció en el lugar mientras se realizaban las actuaciones correspondientes. Carroza explicó que “actuó personal policial” y aclaró que “por supuesto a Marta la dejaron que se vaya a su casa porque fue un accidente de tránsito”.

Más allá de que no hubo una detención, desde el entorno legal dejaron en claro que el hecho no quedó sin registro. Tal como ocurre en estos casos, el abogado señaló que “como en todo accidente de tránsito donde está vinculada a una persona, seguramente se labrarán las actuaciones correspondientes”, en referencia a los pasos administrativos y judiciales que siguen su curso habitual.

Uno de los puntos que más alivio generó fue la confirmación de que la mujer de 89 años está fuera de peligro. Si bien el golpe obligó a realizar estudios y controles, los profesionales médicos descartaron lesiones irreversibles. Aun así, el monitoreo continúa, tanto por precaución como por la fragilidad que implica la edad avanzada.