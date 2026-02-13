El preso Exequiel Lucas Muñoz, de 25 años, logró evadirse tras agredir a sus custodios en el hospital Dr. Horacio Heller, donde había sido trasladado por razones de salud. El delincuente, que cuenta con un historial de motines y huidas, es intensamente buscado por la Comisaría 19 de Neuquén.

La fuga de Muñoz, ocurrida este miércoles por la noche, desató un operativo de búsqueda de inmediato. El detenido, aprovechando un descuido durante su traslado, atacó a los agentes y logró escapar, a pesar de la vigilancia policial que lo custodiaba.

Muñoz no es nuevo en evasiones y actos de violencia. En 2017, tras ser notificado por tenencia de armas, apuntó con un arma a los efectivos que llegaron a su celda, y en 2019 lideró una fuga masiva en la Comisaría 44 de Valentina Sur, donde agredió a un guardia y prendió fuego a colchones para escapar.

Las autoridades emitieron una alerta y solicitan colaboración de la ciudadanía para dar con su paradero. Cualquier información que ayude a ubicarlo puede ser reportada a la Comisaría 19 al teléfono (299) 4400796 o en la unidad policial más cercana.

Muñoz es descrito como un hombre de contextura delgada, 1.70 metros de estatura, de tez trigueña y con cabello y ojos oscuros. Al momento de su fuga, llevaba una campera gris con detalles en azul y un pantalón corto gris.